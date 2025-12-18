La historia de amor entre Maxi López y Daniela Christiansson

MAXi 1

A través del video, el participante -de licencia por paternidad- de "MasterChef Celebrity" respondió las preguntas que le dejaban en su perfil, confesando que conoció a la modelo de una manera muy casual, un día que salió a comer con amigos.

“Yo estaba separándome y tenía un amigo mío que me decía siempre "¿Por qué no vamos a cenar?". Después de seis meses tratando de convencerme me dice "Bueno, vamos a comer en este lugar" y voy. Si no recuerdo mal, era en un sushi, ahí en un lugar que se llamaba Origami, ahí en Milano. Y a la noche me voy a comer con el grupo de amigos, que eran las diez y media, diez y cuarenta y cinco” comenzó su relato Maxi.

“Estaba ahí tipo once de la noche. Ahí, cuando te vi dije "¿Qué pasó? ¿Qué es esto?" Estaba corriendo a la mesa y le decía a mis amigos "Che, quiero hablar con esa piba" y vos ibas de un lado para el otro, pero no te podías enganchar. Y en un momento, uno de tus amigos viene, se sienta, se presenta y me dice "Bueno, mirá, nosotros comemos acá, después nos vamos a un boliche que está acá atrás". Mi idea era comer y volver a casa, tipo once y media, volver a casa, estar tranquilo, y cuando llegaste ahí, medio que me descompaginaste todo. Tengo que seguirla. Y me fui con todo el grupo, nos fuimos a tomar un drink al boliche” siguió con el relato, detallando como cambió sus planes para poder charlar con ella.

image

Mientras Maxi recordaba la primera vez que la vio, la modelo sueca reconocía que “no se acuerda de nada” de lo que pasó en ese día “Sí, yo justo a la mañana de ese día, terminé mi relación. Y tenía veinticinco años, también estaba fresca, así que quería solo salir”. “Yo llegué super easy, sin maquillar. No quería saber nada” confesó Daniela.

A pesar de estar “muy borracha”, Christiansson contó que su amigo le presentó a López y el resto fue historia.