MasterChef Celebrity: noche de hóckey y brunch

"Cachete" Sierra fue el concursante que logró hacer más jueguitos, por lo que se convirtió en capitán de uno de los dos equipos y debíió elegir quién sería el capitán del otro, decidiéndose por el Turco Husaín . Por el lado del actor, su equipo quedó conformado por la Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias , mientras que en el equipo del exfutbolista estubieron Sofi Gonet, Momi Giardina y Sofi Martínez .

En ese momento, Wanda Nara anunció que los capitanes debían quedarse y el resto de los integrantes del equipo tendrían que salir del estudio. "Esta noche ustedes dos van a tener que dirigir a cada uno de sus equipos y van a tener que lograr que repliquen a la perfección tres opciones para servir en un brunch... todo igual, réplica" detalló el chef Damián Betular.

Rápidamente, el jurado repostero develó el misterio de lo que había en la primera campana: panqueques con frutos rojos, granola y yogur. Luego fue el turno del chef Germán Martitegui, que levantó la segunda campana y se pudieron ver tres huevos benedictinos. Para terminar, el italiano Donato de Santis mostró cuál era el tercer y último plato "Un clásico italoamericano, la ensalada César".

Los dos capitanes, Cachete y el Turco, debieron decidir quién hacía cada plato, para el que tendrían 50 minutos para hacerlos.

Antes de que vuelvan a entrar sus compañeras y se vuelvan a esconder los platos a elaborar, los jurados les dieron unos minutos para que anoten todo lo que quieran sobre las tres presentaciones.