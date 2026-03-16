El motivo que enfrenta a Raquel Mancini con Karina Mazzocco: "Es incómodo"

¿ENEMIGAS ÍNTIMAS?

"Yo quería participar, ponerle onda y sumar porque para eso estamos. Pero sentía que no podía sumar porque me ponían trabas, es muy complicado", explicó Raquel, al momento de argumentar el por qué guarda el recuerdo como una mala experiencia vivida en su carrera en el mundo del espectáculo.

Raquel Mancini, apertura El motivo que a Raquel Mancini con Karina Mazzocco.

“En LAM sí me ponían cucaracha y acá en ‘A la tarde’ no me prestaban atención. Yo llegaba como una invitada, me microfoneaban pero no me ponían retorno. Nunca lo hablé con Karina, pero sí con la producción. No me prestaban atención en ese programa", comparó, Mancini.