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El motivo que enfrenta a Raquel Mancini con Karina Mazzocco: "Es incómodo"

La exmodelo contó todo lo mal que la pasó en el programa de la conductora y los motivos. "No me gustó trabajar en donde estuve".

Raquel Mancini hizo una "denuncia" pública. La exmodelo contó lo mal que la pasó trabajando para el programa de Karina Mazzocco, A la tarde. "Llevaba primicias y noticias y no me daban bola. No tenía audífonos y no escuchaba nada", contó, entre otras cosas, sobre el trabajo del que fue parte durante cuatro meses, de corrido.

“Últimamente no me gustó trabajar en donde estuve y me pasó eso en el programa de Karina Mazzocco, ‘A la tarde’. Estar cuatro meses sin la cucaracha en el oído y no saber si podés preguntar al invitado o no, no sabés nada y es tremendo trabajar así. Por eso preferí irme”, comenzó Raquel, en diálogo con Juan Etchegoyen, para Mitre Live.

“No sentía que podía ser yo porque estaba como en un satélite del programa y no estaba en conexión con todos. A veces decían ‘no pregunten’ y yo preguntaba porque no escuchaba a la producción. Yo estaba de panelista”, contó la ex modelo, que supo ser protagonista de toda una etapa sobre las pasarelas.

¿ENEMIGAS ÍNTIMAS?

"Yo quería participar, ponerle onda y sumar porque para eso estamos. Pero sentía que no podía sumar porque me ponían trabas, es muy complicado", explicó Raquel, al momento de argumentar el por qué guarda el recuerdo como una mala experiencia vivida en su carrera en el mundo del espectáculo.

Raquel Mancini, apertura
El motivo que a Raquel Mancini con Karina Mazzocco.

El motivo que a Raquel Mancini con Karina Mazzocco.

“En LAM sí me ponían cucaracha y acá en ‘A la tarde’ no me prestaban atención. Yo llegaba como una invitada, me microfoneaban pero no me ponían retorno. Nunca lo hablé con Karina, pero sí con la producción. No me prestaban atención en ese programa", comparó, Mancini.

Ranquel Mancini contra Karina Mazzocco

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