El Pato Galmarini reveló que quiere casarse con Moria Casán en la Bombonera

El dirigente político contó que habló con Juan Román Riquelme para concretar la boda en la cancha de Boca y dijo cuál fue la respuesta le dio la diva acerca del compromiso.
El Pato Galmarini sorprendió durante la presentación de la serie de Moria Casán, al revelar su deseo de casarse con la actriz en la Bombonera. El dirigente político comentó que se comunicó con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, para intentar concretar la ceremonia en el estadio.
En diálogo con "Ya fue todo" de Jotax Digital, Galmarini relató una conversación privada que mantuvo con Moria sobre la serie que repasa su vida y aseguró que su vínculo con La One también contempla la posibilidad de formalizar la relación. “Estoy esperando, Riquelme no me llama”, dijo al referirse a las gestiones para la autorización del estadio en la boda.
El exfuncionario menemista explicó que el vicepresidente de Boca, Jorge Amor Ameal, le había manifestado que podía facilitarle la cancha. “El vicepresidente me dijo que me conseguía la cancha pero por ahora nada. Moria ya está dispuesta”, aseguró sobre el proyecto de celebrar allí el casamiento.
Galmarini también imaginó cómo sería la celebración y anticipó que ambos vestirían los colores del club. “Yo con la camiseta de Boca y Moria creo que también. Todo de Boca, con La 12, por favor, gritando ‘Moria corazón’”, expresó al describir la fiesta que pretende realizar en el estadio.
En diciembre de 2021, vale recordar, Moria fue a ver al Xeneize en el palco presidencial por invitación de Ameal, que era el presidente de Boca en ese momento. La One en sus redes sociales había subido varias historias y posteó una publicación sobre su experiencia y entusiasmo por estar por primera vez en el estadio. “¡Apoyé las lolas tres veces en el palco! ”, escribió en aquella oportunidad. También publicó: “Aguante Boquita, re multiorgásmico, primera vez en la cancha, explota mi corazón” y “Qué lindo sentirla adentro con tanta people, mis dos lolas saltan”.
La confesión se produjo durante la presentación de Moria, la nueva serie de ficción argentina inspirada en la vida de la actriz. Netflix realizó el último martes una proyección especial en el Teatro Lola Membrives, antes del estreno global de la producción, previsto para el 14 de agosto en la plataforma.
Moria llegó al evento acompañada por su hija Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que interpretan distintas etapas de su vida. También estuvieron presentes el creador y director Javier Van de Couter, el equipo de About Entertainment y distintas figuras de la industria audiovisual y del entretenimiento.
La presentación contó además con la asistencia de invitados como Guillermina Valdés, Nito Artaza, Flor de la V, Vicky Xipolitakis, Marley, Cande Vetrano, Miguel Ángel Cherutti, Evangelina Anderson, Belén Francese, Marixa Balli, Franco Masini, Lourdes Sánchez, Benito Fernández, Mike Amigorena y Romina Gaetani, entre otros.
La serie recorre la transformación de Moria desde sus comienzos como vedette hasta convertirse en un ícono popular y aborda tanto su trayectoria en el espectáculo como aspectos de su vida detrás del personaje. La producción coincide con la celebración de sus 80 años y presenta a tres actrices para representar distintas etapas de su historia.
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