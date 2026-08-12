El Pato Galmarini reveló que quiere casarse con Moria Casán en la Bombonera

En diciembre de 2021, vale recordar, Moria fue a ver al Xeneize en el palco presidencial por invitación de Ameal, que era el presidente de Boca en ese momento. La One en sus redes sociales había subido varias historias y posteó una publicación sobre su experiencia y entusiasmo por estar por primera vez en el estadio. “¡Apoyé las lolas tres veces en el palco! ”, escribió en aquella oportunidad. También publicó: “Aguante Boquita, re multiorgásmico, primera vez en la cancha, explota mi corazón” y “Qué lindo sentirla adentro con tanta people, mis dos lolas saltan”.

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La confesión se produjo durante la presentación de Moria, la nueva serie de ficción argentina inspirada en la vida de la actriz. Netflix realizó el último martes una proyección especial en el Teatro Lola Membrives, antes del estreno global de la producción, previsto para el 14 de agosto en la plataforma.

La Bombonera llegaría a 80 mil espectadores con la ampliación.

Moria llegó al evento acompañada por su hija Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que interpretan distintas etapas de su vida. También estuvieron presentes el creador y director Javier Van de Couter, el equipo de About Entertainment y distintas figuras de la industria audiovisual y del entretenimiento.

La presentación contó además con la asistencia de invitados como Guillermina Valdés, Nito Artaza, Flor de la V, Vicky Xipolitakis, Marley, Cande Vetrano, Miguel Ángel Cherutti, Evangelina Anderson, Belén Francese, Marixa Balli, Franco Masini, Lourdes Sánchez, Benito Fernández, Mike Amigorena y Romina Gaetani, entre otros.

La serie recorre la transformación de Moria desde sus comienzos como vedette hasta convertirse en un ícono popular y aborda tanto su trayectoria en el espectáculo como aspectos de su vida detrás del personaje. La producción coincide con la celebración de sus 80 años y presenta a tres actrices para representar distintas etapas de su historia.