Fin de semana largo: las películas que llegan a los cines

Yo, Narciso: el regreso de Suar y Oreiro

La comedia romántica Yo, Narciso reúne nuevamente a Adrián Suar y Natalia Oreiro, esta vez en una historia relacionada con el narcisismo y la imagen personal. Oreiro interpreta a Rocío Flores, una profesora universitaria que investiga el comportamiento narcisista y decide estudiar a Máximo Rey, un reconocido cirujano plástico interpretado por Suar. Para acercarse a él, adopta una identidad falsa, pero la investigación comienza a complicarse cuando ambos desarrollan un vínculo que va más allá de lo profesional. La película está dirigida por Suar, dura aproximadamente 1 hora y 35 minutos.

PAW Patrol: La Dino Película: una aventura para toda la familia

Los más chicos tendrán su estreno especial con PAW Patrol: La Dino Película, una nueva aventura animada de la Patrulla Canina. En esta oportunidad, los cachorros terminan en una isla habitada por dinosaurios y deben enfrentarse a una nueva misión cuando una actividad del alcalde Humdinger provoca una peligrosa erupción volcánica. La historia suma nuevos personajes y escenarios a la conocida franquicia infantil. La película tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

El punto: un documental sobre Ismael Quiles

Entre las producciones documentales aparece El punto. Un documental sobre Ismael Quiles, dirigido por Martín Serra. La película recupera la vida, el pensamiento y el legado del sacerdote jesuita y filósofo Ismael Quiles, quien tuvo un papel destacado en la Universidad del Salvador y en el desarrollo de los estudios orientales en Argentina. A través de material de archivo y testimonios, el documental recorre sus ideas y algunas de las preguntas centrales de su pensamiento, vinculadas con la identidad, el destino y la relación del ser humano con Dios.

Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma: misterio y terror

El terror vuelve a ocupar un lugar en la cartelera con Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma, dirigida por Jane Schoenbrun y protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson. La historia sigue a una joven directora que intenta recuperar una antigua franquicia de terror y que, durante el proceso, se acerca a la actriz que protagonizó la película original. El encuentro entre ambas abre una historia marcada por el misterio, el miedo y diferentes conflictos relacionados con el pasado de la saga. La película tiene una duración de 1 hora y 52 minutos .

Sin Ley: acción y una búsqueda familiar

El cine argentino suma una propuesta de acción con Sin Ley, dirigida por Carlos Lasso. La película sigue a Nico, un expolicía que, después de abandonar la fuerza, comienza a trabajar como entrenador de boxeo. Su vida cambia cuando su hija es secuestrada por una organización criminal y decide emprender una búsqueda para encontrarla. La producción tiene una duración de 67 minutos y está protagonizada por Brian Bulay, Maru Gandolfo y Tony Rodríguez, entre otros.

CORTIS: el concierto que llega a la pantalla grande

La cartelera también tendrá una alternativa para los seguidores del K-pop con 2026 CORTIS Tour in LA. La propuesta no es una película tradicional, sino la proyección cinematográfica del concierto del grupo CORTIS realizado en Los Ángeles. La experiencia tendrá una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos y permitirá seguir el espectáculo desde las salas de cine. En Argentina, las funciones están previstas a partir del viernes 14 de agosto, por lo que se convierte en una de las opciones diferentes para quienes quieran aprovechar el fin de semana largo.

Con esta variedad de propuestas, la cartelera del 13 al 17 de agosto ofrece alternativas para distintos públicos: desde quienes buscan una película de terror o suspenso hasta familias con chicos, espectadores interesados en producciones argentinas y fanáticos de la música. Los estrenos comenzarán a llegar a las salas desde este jueves y se mantendrán como algunas de las principales novedades cinematográficas del fin de semana largo.