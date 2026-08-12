Habló Marley: "Nico Occhiato se apresuró" al desvincular a Flor Peña

El conflicto se originó el 18 de junio de 2026 cuando la actriz y conductora anunció al aire -por error- la muerte de Jorge Messi, padre del 10 de la Selección Argentina. La información, que resultó ser falsa -se basó en una publicación no verificada-, provocó un fuerte impacto en todo el mundo, el enojo del titular y cara visible del streaming.

Marley, en declaraciones al programa "A puro show" también respondió a las críticas que recibió por no salir públicamente en defensa de su amiga y compañera de ciclo y aclaró “La vida no pasa solamente por la televisión, sino por la vida real y en ese plano, nosotros nos comunicamos todo el tiempo. La vida televisiva no la edito yo, sino quienes están en la pantalla chica”.

El rubio conductor contó como fue todo el proceso de acompañamiento a Flor Peña durante todo el proceso del escándalo mediático y que ella misma le expresó su decisión “Lo hablamos y ella me dijo "Es lo mejor para mí". No me gusta eso de forzar las cosas que, en la televisión te dicen que tenés que hablar de ciertas cosas porque publicaron algo… Prefiero dedicarme a mis hijos y que digan lo que quieran”.

Sobre toda la situación, Marley reflexionó sobre -lo que considera- la forma de manejar los conflictos “Me parece que hay cosas que se resuelven internamente con reuniones, no gritando todo al pueblo. No todo tiene que ser público porque esa no es la vida que vale desde lo correcto. Si no se resuelven las cosas en la tele parece que no las tenés resueltas, y las cosas pasan por fuera de la televisión también”.

En la entrevista, el conductor de Telefe adelantó que actualmente trabaja en el piloto de un programa y que el canal le ofreció otro proyecto, por lo que está evaluando opciones para su futuro inmediato.