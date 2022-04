El Pato Galván expresó su indignación contra sus compañeros

“Por tres segundos, Pato, te convertís en el primer duelista de la semana”, le dijo el Chino Leunis al periodista, tras haber perdido el desafío del laberinto con Sabrina Carballo, Majo Martino y Melody Luz.

Embed Lamentablemente, Pato Galván es el primer duelista de la semana y se deberá enfrentar a otro famosos en la H en #ElHotelDeLosFamosos. pic.twitter.com/rurPlOcMhw — eltrece (@eltreceoficial) April 23, 2022

Ante este panorama, Galván expresó: “Enojado no, estoy triste porque me voy. O sea, no hay manera de que mañana yo pueda estar bien. Estoy muy mal físicamente y sufrí mucho toda la semana aunque no me lo crean”.

Y siguió: “De hecho me hubiese gustado que esto lo hayan aceptado cuando yo me propuse, porque hubiera evitado de que el resto no me crea. Estuve toda la semana soportando la duda en mí. Ojalá me equivoque, pero siento que me jugó en contra mostrarme emocional. Hasta tuve miedo de recuperarme rápido porque eso les daba la razón a los que decían que no tenía ganas”.

Embed

El segundo duelista en el desahío de la H será Walter Queijeiro, quien resultó nominado y competirá con el Pato para determinar quien de los dos abandonará el reality.