El pedido de Ayelén Paleo por su mamá detenida: "Ya no puedo más con esta injusticia"

“Les pido perdón si esto no lo tenía que hacer, pero ya no puedo más con esta injusticia. Soy hija y quiero que el mundo sepa la verdad sobre mi mamá, Elizabeth Rodrigo”, comenzó Ayelén, con su descargo a través de su cuenta oficial de X. "La acusaron falsamente de trata, proxenetismo y de ser ‘jefa de una banda’. Eso es mentira. La misma Justicia ya demostró que no tenía ninguna relación con esas personas ni con ninguna red”.

“Mi mamá vive en la misma casa hace más de 30 años. Nunca huyó, nunca se escondió, nunca fue parte de nada. Aun así, sigue presa con prisión preventiva, como si fuera culpable por sacar foto", intentó diferenciar, Paleo. “Hubo testigos falsos, acusaciones inventadas y todo ya quedó probado como falso. Entonces, ¿qué espera la Justicia para tomar decisiones correctas?", planteó la bailarina.

“Yo soy su hija. Estoy desesperada, con mil pensamientos, sigo por mi mamá, no voy a tirar la toalla. No tengo más que perder si mi mamá no está conmigo. No voy a quedarme callada ni de brazos cruzados. La extraño muchísimo. Se los ruego: hagan justicia, devuélvanle la libertad a mi mamá y que se sepa la verdad", pidió Ayelén, alzando la voz virtual.

CÓMO ESTÁ LA CAUSA QUE ENFRENTA LA MAMÁ DE PALEO

Cabe recordar que Rodrigo, de 62 años, fue detenida hace varias semanas bajo la sospecha de formar parte de una red organizada de trata de mujeres con el fin de obligarlas a prostituirse en propiedades distribuidas entre las provincias de Bahía Blanca, Santa Fe y La Pampa.

Días atrás, la fiscal Cecilia Corfield, al frente de la investigación que recorre la causa, dictaminó la prisión preventiva para Rodrigo, considerándola una pieza clave dentro de la organización. Elizabeth, por su parte, negó todos los cargos que se le imputan y sostiene su inocencia.