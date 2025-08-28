Wanda Nara desmintió estar en pareja

A comienzo de semana, circuló la versión de que ella estaría iniciando una relación sentimental con el empresario Martín Migueles, socio y amigo de Elías Piccirillo, el exesposo de Jesica Cirio que actualmente se encuentra detenido.

"No es mi novio. Cuando tenga, les voy a avisar. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco y no tengo nada para decir entonces" negó rotundamente un vínculo amoroso con el empresario.

Con respecto a la actual guerra legal contra su expareja, el futbolista Mauro Icardi, la mediática expresó "La Justicia lleva su tiempo y se verá. Hay una causa, nueve denuncias en una, pero no voy a hablar más".

En diálogo con Nazarena Vélez para el programa "LAM" de América TV, la próxima conductora de "MasteChef Celebrity" en Telefe, expresó su alegría por la cantidad de propuestas laborales que recibe “Estoy muy contenta, cansada porque no paro un segundo. Haciendo mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, uno lo hace feliz”.

Ante la consulta sobre si hay algún hombre en su vida, Wanda Nara negó cualquier romance -por el momento- “No tengo tiempo de conocer a alguien, estoy trabajando un montón”.