El anuncio de Viviana Canosa sobre su futuro laboral: "Voy a estar todos los días en..."

"Es difícil. Hay cosas que no diría públicamente... nada grave. Generalmente cuando se levanta un programa a nadie le gusta. Y yo no digo públicamente por qué es", dijo Adrián Suar, en las últimas horas, durante una nota de tevé, sobre la polémica salida de Viviana, de la pantalla de El 13.

"A veces es por bajo rating, pero he tenido otros programas de bajo rating que no han funcionado. Este no funcionó mal, terminó porque en julio se vencía el contrato y queríamos cambiar. Pero nada personal", aseguró el chueco. " Ella puede decir lo que quiera. Tengo mucho cariño para con ella. Se fue bien, hablamos en buenos términos".

"Hace veintipico de años que soy el director de programación del canal y siempre me pasa cuando se termina un programa, generalmente la gente se reciente un poco... Es normal. Pero entiendo. Me pasaría a mí estando del otro lado, pero no hay nada personal", reflexionó Suar. Pero con canosa ya hace algunas semanas afuera del canal, la conductora decidió que es tiempo de reintentar el futuro de su carrera en los medios de comunicación... y así lo hará.

CON BOMBOS Y PLATILLOS

"Podemos decir que está casi confirmado. Falta un detalle que se resuelve en las próximas horas pero se viene Canosa todos los días", anunció Jorge, su compañero de dupla en uno de los programas al aire y también dueño del stream Carnaval, donde completará su agenda laboral la comunicadora.

"Tengo la previa hecha acá, así que no me asusta. Dejaré a Martina en el colegio y vengo para acá (el estudio está en el barrio porteño de Belgrano). Quiero tener la sensación de venir a tomar café con amigos. Hablar de la actualidad, de lo que pasa, divertirme, reírme... Estar como en la cocina de mi casa", planteó Canosa, sobre su objetivo personal para esta nueva etapa laboral que decidió encarar.