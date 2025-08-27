Nico Occhiato le declaró la guerra a Migue Granados: "No se portó bien"

Está todo mal entre los líderes de Luzu y de Olga. Y el conductor de La Voz Argentina, líder de uno de ellos, lo dejó bien en claro. "Ellos fueron desleales".
Nicolás Occchiato blanqueó la "malo onda" que hay con Migue Granados. Un torneo deportivo que organizó Olga y que no invitó a Luz terminó de romper la relación tensa que había entre los canales líderes de streaming. Y el conductor aseguró que el quiebre se produjo por falta de códigos. "La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros...".
“No tiene nada que hacer Luzu ahí...”, fue la primera reacción de Nico, al ser abordado por la cámara de LAM, el programa de Ángel De Brito en las noches de América. Pero lo que pareció ser una primera respuesta tibia, fue escalando en temperatura y el dueño del canal del streaming terminó diciendo todo lo que pensaba sobre la competencia latente con Olga y Migue.
"Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad que no hicieron cosas piolas ellos con nosotros", se sinceró Occhiato durante el transcurso de la nota. "No se portaron bien, fueron desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? No está todo mal tampoco, pero uno elige qué no hacer“.
Pero la cosa no termina acá. Porque el también conductor de La Voz Argentina- en las noches de Telefe- contó cómo se enteró del evento al cual él y su equipo de trabajo no fueron convocados. “Me lo mencionó Betu (Damián Betular) porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo... Me dijo: ‘che, sin ningún compromiso’. Tenemos la mejor con él y con Nati (Jota)”.
"La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros. Y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero no se hizo”, lanzó Nicolás, sin vueltas, dejando en claro que la relación con Migue, al ambos ser líderes de sus streaming, está rota.
“Trato de aprender, de manejarme con los valores que me educaron y así nos va bien. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor. Y, por ahí esto es un error, o no”, cerró Occhiato, súper tajante en sus dichos. Al parecer, el quiebre entre colegas de plataforma, no tiene vuelta atrás.
