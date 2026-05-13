Espectáculos |

El preocupante diagnostico que le dieron a Flor Vigna: "Me asusta mucho"

 - Por Noelia Santone

Tras su regreso de México donde participó de una competencia deportiva de alto rendimiento, la cantante contó que enfrenta un delicado problema de salud.

Flor Vigna regresó hace unos días de México en donde estuvo largas semanas instalada para competir el Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo del que se consagró campeona. Y a su regreso al país, se encontró con una dura noticia, un diagnóstico médico que la obligarpa a cambiar algunas prioridades en su vida.

“Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza", contó Flor, a través de un challenge viral en el que las personas deben revelar qué cosas no envidiarían de sus vidas, la cantante decidió sincerarse sobre su salud. Claro, el diagnóstico no es algo menor...

“Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, compartió Vigna, con su más de cinco millones de seguidores, en redes sociales, contando como su experiencia al momento en que el médico le anunció lo que tiene.

“Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir”, anticipó la cantante, dispuesta a darle "pelea" a la situación de salud, desde ahora en adelante. Lo que sigue en la vida de Flor es afrontar nuevos estudios médicos, gastos monetarios y mucha energía para enforcarse en superar la problemática.

DURA AUTOCRÍTICA AMOROSA DE FLOR

Hasta el momento, Flor tuvo tres parejas conocidas. En un principio, estuvo varios años de novia con Nicolás Ochiatto, luego llegaron algunos en pareja con Luciano Castro. Y, el más reciente, hasta comienzos de este año fue Lautaro López, conocido como El Lauta. Y al momento de reflexionar como fue con cada uno de sus amores, se sinceró con total honestidad.

Flor Vinga con Nicolás Occhiato
Flor y Nicolás Occhiato estuvieron varios años de novios.

Flor y Nicolás Occhiato estuvieron varios años de novios.

“Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso. Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad. Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina, y lo doy todo. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final”, compartió, Vigna.

Flor Vinga con Luciano Castro
Vigna estuvo en pareja un largo tiempo con Luciano Castro.

Vigna estuvo en pareja un largo tiempo con Luciano Castro.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados