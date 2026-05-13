El preocupante diagnostico que le dieron a Flor Vigna: "Me asusta mucho"

DURA AUTOCRÍTICA AMOROSA DE FLOR

Hasta el momento, Flor tuvo tres parejas conocidas. En un principio, estuvo varios años de novia con Nicolás Ochiatto, luego llegaron algunos en pareja con Luciano Castro. Y, el más reciente, hasta comienzos de este año fue Lautaro López, conocido como El Lauta. Y al momento de reflexionar como fue con cada uno de sus amores, se sinceró con total honestidad.

Flor Vinga con Nicolás Occhiato Flor y Nicolás Occhiato estuvieron varios años de novios.

“Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso. Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad. Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina, y lo doy todo. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final”, compartió, Vigna.