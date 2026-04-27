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Impactante confesión de Flor Vigna después de ganar una pelea de box en México: "No tenía ganas de vivir"

 - Por Noelia Santone

La cantante abrió su corazón tras terminar una pelea de boxeo de la que resultó ganadora, en el país hermano. "Los antidepresivos no funcionaban".

Flor Vigna volvió a subirse al ring, después de ganar dos peleas en Párense de Manos, y dejó en claro el por qué de su presencia en este tipo de eventos deportivos, de trascendencia internacional. En el Supernova Strikers: Génesis 2026, la cantante consiguió su victoria ante la local Alana Flores, que estaba invicta después de cuatro peleas. Pero más allá del triunfo deportivo, para la ex de Luciana Castro, significó algo aún más importante.

Flor le dedicó unas palabras al público presente y a todo aquel que estaba siguiendo la transmisión del evento en vivo, y reveló los duros momento que viene atravesando, en su salud mental. Con micrófono en mano y las emociones a flor de piel, se expresó a corazón abierto y sorprendió a todos.

"Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande, que si bien siempre voy a estar agradecida con mi país, ustedes, México, me abrazaron en un momento en el que yo no tenía ganas de vivir", compartió, sensibilizada, Flor.

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"Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte, es mejor que los antidepresivos. Así que gracias México por abrazarme en un momento tan difícil", aprovechó la ocasión Vigna, para agradecer, en voz alta, luego del galardón recibido.

Impactante confesión de Flor Vigna, en México

LOS DETALLES DE LA PELEA DE VIGNA CON FLORES

Flor ganó la pelea de boxeo por decisión unánime, tras un combate que dominó gracias a su mayor movilidad, control de la distancia y capacidad física. Desde el inicio, Vigna supo cómo imponer su altura y aprovechar su alcance, algo que terminó inclinando la balanza a su favor. Los jueces coincidieron en su superioridad tras cuatro rounds donde fue de menor a mayor.

Ambas arrancaron con cautela, analizando movimientos y buscando errores. Vigna apostó por la inteligencia táctica, mientras que su rival intentó acortar espacios. Con el correr de los asaltos, Vigna empezó a conectar con mayor claridad y volumen, lo que le permitió destacarse en las tarjetas. Y en el cierre, el desgaste físico se hizo notar, pero la también bailarina hizo los golpes más contundentes y terminó asegurándose la victoria.

Flor Vigna, nota

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