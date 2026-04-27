Impactante confesión de Flor Vigna después de ganar una pelea de box en México: "No tenía ganas de vivir"

Impactante confesión de Flor Vigna, en México

LOS DETALLES DE LA PELEA DE VIGNA CON FLORES

Flor ganó la pelea de boxeo por decisión unánime, tras un combate que dominó gracias a su mayor movilidad, control de la distancia y capacidad física. Desde el inicio, Vigna supo cómo imponer su altura y aprovechar su alcance, algo que terminó inclinando la balanza a su favor. Los jueces coincidieron en su superioridad tras cuatro rounds donde fue de menor a mayor.

Ambas arrancaron con cautela, analizando movimientos y buscando errores. Vigna apostó por la inteligencia táctica, mientras que su rival intentó acortar espacios. Con el correr de los asaltos, Vigna empezó a conectar con mayor claridad y volumen, lo que le permitió destacarse en las tarjetas. Y en el cierre, el desgaste físico se hizo notar, pero la también bailarina hizo los golpes más contundentes y terminó asegurándose la victoria.