¿Quién es el nuevo novio de Wanda Nara?

"Wanda se está empomando, desde que está en Uruguay, a Agustín Bernasconi" reveló Yanina minutos antes de que terminara el programa.

YANINA

"Wanda dice que nunca lo había empomado antes" explicó la conductora de "SQP", mientras que la periodista Pía Shaw aportó un dato más "Yo lo entrevisté a Agustín y me lo negó a muerte".

Para sumar más información, Yanina Latorre aseguró que "A mí me dicen que quedó esa calentura de la fotito hot, los mensajitos" y como consecuencia "Esto fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar. Parece que hay muchas escenas de sexo en la serie y en esas escenas ambos se calentaron".

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Para terminar, los panelistas de "SQP" le preguntaron a la conductora si este lunes podrían ir juntos a la entrega de los premios Martín Fierro. "Es capaz. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente que le está visitando la cueva" especuló Yanina.

¿Quién es Agustín Bernasconi?

Actor, cantante, compositor e influencer, Agustín Bernasconi tiene una larga trayectoria en la ficción juvenil, a partir de sus papeles en producciones emblemáticas de Disney como "Aliados" y "Soy Luna". Hace un mes lanzó su carrera musical solista con el single "Quién dice" mientras continua con las grabaciones de la serie NOA junto a la cantante israelí Noa Kirel.

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El lunes 27 de abril pasado comenzó el rodaje de esta comedia romántica familiar “¿Quieres ser mi hijo?”, en donde Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja -interpretada por Jean Pierre Noher- lo que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta "nueva vida" que tiene que afrontar, la mediática conductora se ve involucrada en una situación romántica con su vecino -Agustín Bernasconi-, un joven de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral.