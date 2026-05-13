¿Quién es el nuevo novio de Wanda Nara?

Yanina Latorre aseguró que la mediática conductora estaría comenzando un vínculo con un joven actor, a quien conoció en la película que protagoniza.
Actualmente Martín Migueles -conocido por su vínculo con Wanda Nara- es investigado por la Justicia Federal Argentina por su presunta participación en una red de cobro de coimas para agilizar la aprobación de permisos de importación (SIRA) y maniobras con el dólar oficial durante el cepo cambiario
Pocos días antes de que estallara este escándalo judicial, la exconductora de MasterChef Celebrity habría terminado -desde Uruguay- su vínculo con el empresario investigado, e iniciado un fogoso romance con su nuevo compañero en la ficción. Se trata del actor Agustín Bernasconi, con quien esta grabando "¿Quieres ser mi hijo?" su primera película para Telefe, que contiene escenas cargadas de erotismo que, al parecer, habrían encendido la llama de la pasión.
Ni el actor, cantante e influencer, el nacido en Córdoba ni la mediática conductora confirmaron la relación, pero Latorre dio por cierta la historia de amor en su programa "SQP" en América TV,
"Wanda se está empomando, desde que está en Uruguay, a Agustín Bernasconi" reveló Yanina minutos antes de que terminara el programa.
"Wanda dice que nunca lo había empomado antes" explicó la conductora de "SQP", mientras que la periodista Pía Shaw aportó un dato más "Yo lo entrevisté a Agustín y me lo negó a muerte".
Para sumar más información, Yanina Latorre aseguró que "A mí me dicen que quedó esa calentura de la fotito hot, los mensajitos" y como consecuencia "Esto fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar. Parece que hay muchas escenas de sexo en la serie y en esas escenas ambos se calentaron".
Para terminar, los panelistas de "SQP" le preguntaron a la conductora si este lunes podrían ir juntos a la entrega de los premios Martín Fierro. "Es capaz. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente que le está visitando la cueva" especuló Yanina.
Actor, cantante, compositor e influencer, Agustín Bernasconi tiene una larga trayectoria en la ficción juvenil, a partir de sus papeles en producciones emblemáticas de Disney como "Aliados" y "Soy Luna". Hace un mes lanzó su carrera musical solista con el single "Quién dice" mientras continua con las grabaciones de la serie NOA junto a la cantante israelí Noa Kirel.
El lunes 27 de abril pasado comenzó el rodaje de esta comedia romántica familiar “¿Quieres ser mi hijo?”, en donde Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja -interpretada por Jean Pierre Noher- lo que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta "nueva vida" que tiene que afrontar, la mediática conductora se ve involucrada en una situación romántica con su vecino -Agustín Bernasconi-, un joven de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral.
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