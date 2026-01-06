Delcy Rodríguez, ante las amenazas de Donald Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"

Trump avisó el pasado fin de semana a Rodríguez que "pagará un precio más alto" que Nicolás Maduro, apresado la madrugada del sábado en una incursión militar en Caracas, en el caso de que no haga "lo correcto".

En respuesta, y durante una comparecencia para anunciar la puesta en marcha del Estado Mayor Agroalimentario, un esfuerzo para paliar la crisis de alimentos generada a raíz de la operación norteamericana y la consiguiente incertidumbre económica, Rodríguez restó importancia a los avisos de Trump.

"En lo personal, a quienes me amenacen lo digo. Mi destino no lo decide sino Dios", afirmó la Presidente, en el día en que miles de mujeres simpatizantes de Maduro salieron salido a las calles de Caracas.

Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez recordó que en su declaración ante un juicio ilegal, el Presidente @NicolasMaduroMoros se definió como un prisionero de guerra, subrayando que tanto él como la Primera Dama Cilia Flores son…

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó el comienzo en las calles de la capital del país de la manifestación para exigir la liberación de Maduro y de su mujer, Cilia Flores de manos del "imperialismo norteamericano" que se los llevó "secuestrados".

“Sabe el imperialismo que ha cometido un terrible crimen, que han asesinado a civiles que estaban durmiendo y no tenían nada que ver y les explotó una bomba y sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes", dijo Cabello.

El ministro del Interior, uno de los pilares del chavismo, declaró que Maduro es un "prisionero de guerra" y que "voces del mundo se levantan, pero sobre todo las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia".