El rating del partido Argentina vs. Austria

La Selección Argentina de fútbol volvió a arrasar en el rating, el partido ante Austria promedió 53,1 puntos y rozó los 56,6 en su pico máximo.
La Selección Argentina de Fútbol volvió a demostrar su poder de convocatoria televisiva este lunes 22 de junio, al vencer 2-0 a su similar de Austria por el Grupo J del Mundial 2026. El capitán Lionel Messi marcó ambos goles - a los 37 y a los 94 minutos- , rompió el récord histórico de goles en Copas del Mundo y llevó a la Scaloneta a la cima del grupo.
Pero el impacto no sólo se sintió en la cancha del AT&T Stadium de Dallas, también explotó en las pantallas argentinas ya que según los datos oficiales relevados por IBOPE, la transmisión combinada de Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports alcanzó un promedio de 53,2 puntos de rating en el cierre del partido, con un pico máximo de 56,6.
Más de 3.664.555 personas siguieron el encuentro en simultáneo:
Los datos minuto a minuto y por etapas confirman un arranque sólido y un sostenimiento alto del partido de la Selección Argentina.
Telefe mantuvo entre 34,9 y 36,3 puntos en promedio/pico.
El segundo tiempo mantuvo números similares o ligeramente superiores, con el pico general del partido alcanzado cerca del final del partido, impulsado por el segundo gol de Lionel Messi en el tiempo de descuento.
El partido se disputó a partir de las 14 de Argentina, lo que hace aún más destacable el encendido. El total combinado de 53,2 puntos promedio se ubica en niveles muy similares al debut ante Argelia -que había rozado los 55-58 puntos en picos históricos-. Telefe lideró cómodamente como canal de aire, mientras TyC Sports consolidó su segundo lugar en el segmento pago. La suma de TV Pública + DSports aportó el complemento necesario para alcanzar cifras masivas.
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