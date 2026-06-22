El rating del partido Argentina vs. Austria

Primer tiempo:

Promedio total: 52,1 puntos

Pico total del primer tiempo: 55,7 puntos

Telefe mantuvo entre 34,9 y 36,3 puntos en promedio/pico.

RIP 1

Momentos clave:

Previa (13:55): Telefe 26,5 – TyC Sports 12,9

Inicio del partido (14:14): Telefe 34,2 – TyC Sports 14,0

14:30 (0-0): Telefe 34,7 – TyC Sports 14,0

14:42 (tras el primer gol de Messi): Telefe 35,8 – TyC Sports 13,5

Cierre del primer tiempo (14:49): Telefe 35,5 – TyC Sports 13,4

El segundo tiempo mantuvo números similares o ligeramente superiores, con el pico general del partido alcanzado cerca del final del partido, impulsado por el segundo gol de Lionel Messi en el tiempo de descuento.

GOL

El partido se disputó a partir de las 14 de Argentina, lo que hace aún más destacable el encendido. El total combinado de 53,2 puntos promedio se ubica en niveles muy similares al debut ante Argelia -que había rozado los 55-58 puntos en picos históricos-. Telefe lideró cómodamente como canal de aire, mientras TyC Sports consolidó su segundo lugar en el segmento pago. La suma de TV Pública + DSports aportó el complemento necesario para alcanzar cifras masivas.