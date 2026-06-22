Messi inició el Mundial con cinco goles en dos partidos: "Es espectacular"

En esa misma línea, subrayó la importancia de haber conseguido puntaje ideal en las primeras dos fechas: “Nos da tranquilidad para lo que viene, esto es el Mundial, todos partidos muy igualados, muy intensos. Estamos por haber sumado seis puntos y la clasificación”.

El capitán también dejó en claro que el objetivo del grupo está por encima de cualquier marca individual: “Estaba dentro de nuestros planes tener las dos victorias, no iba a ser fácil porque son partidos muy igualados y nadie regala nada. Lo importante era la clasificación”.

Embed "SOMOS ARGENTINA Y SIEMPRE VAMOS A BUSCAR LOS PARTIDOS ANTE CUALQUIER RIVAL"



️ Leo Messi tras la victoria ante Austria



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Y cerró con una reflexión sobre el presente del equipo y el vínculo con el entorno: “Todos lo vivimos de esa manera, todo este grupo disfruta de estar juntos, del día a día, de ver a la gente así, de darle este tipo de alegrías”.

Este inicio de Messi ya toma tintes históricos: con cinco goles en apenas dos partidos, se ubica a solo dos tantos de igualar su mejor registro en una misma Copa del Mundo, los siete convertidos en Qatar 2022, hasta ahora su marca más alta en el torneo. Además, con su doblete ante Austria, alcanzó los 18 goles en Mundiales, superó al alemán Miroslav Klose (que ostentaba el récord con 16) y se convirtió en el máximo goleador histórico de la competencia, consolidando su dominio absoluto en la estadística más emblemática del certamen.

Julián Álvarez y Lisandro Martínez rendidos ante Messi

El comienzo infernal de Messi genera una fuerte reacción dentro del plantel, con declaraciones a montón de sus compañeros que siguen cayendo rendidos ante sus pies y no escatiman elogios ante su vigencia. Lisandro Martínez remarcó el impacto emocional de compartir equipo con él. "No hay palabras" y "sólo queda disfrutarlo" comentó. Además, agregó: "No hay que compararlo, está solo en la cima. Sólo queda disfrutar. Siento una emoción enorme de tenerlo día a día acá y que sea argentino".

Embed "NO HAY QUE COMPARARLO PORQUE ÉL ESTÁ SOLO AHÍ EN LA CIMA"



LISANDRO MARTÍNEZ LLENÓ DE ELOGIOS A MESSI TRAS SU DOBLETE ANTE AUSTRIA



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Por su parte, Julián Álvarez fue contundente al describir su presente: "No hay mucho para decir. Lo vemos todos. 20 años siendo el mejor del mundo, el mejor de la historia ya... Sigue mostrando, con la edad que tiene, talento y toda su magia".