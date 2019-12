La plataforma de streaming del gigante de venta online busca extras para interpretar a los orcos con miras a demorar poco tiempo en su "puesta a punto"

Los tiempos del cine no son los de la TV… y de streaming ni hablar. Esto es lo que se puede desprender de las decisión de los productores de la serie de El Señor de los Anillos (Lord of the Rings) de organizar un casting de gente poco agraciada físicamente para, básicamente, ahorrar en maquillaje y prótesis.