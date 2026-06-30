El Teatro Municipal Coliseo Podestá celebra sus salas llenas y producción propia

140 años de historia

Fundado en 1886 y declarado Monumento Histórico Nacional, el Coliseo es el escenario donde nació el teatro argentino. Este 2026, combina esa tradición con una programación diversa y nuevas propuestas para distintos públicos.

“Teniendo en cuenta la coyuntura, el balance de asistencia es altamente positivo. Seguimos manteniendo un nivel de convocatoria muy importante”, destacó el director del teatro, Alejo García Pintos.

La institución platense destacó que "el dato más revelador es el promedio por función: la Sala Principal convocó a 645 personas en cada una de sus 34 funciones -contra 613 el año pasado- y la China Zorrilla pasó de 73 a 81. Ambas salas lograron un rendimiento superior al del ciclo anterior·.

“Estamos haciendo cifras similares o superiores a las de muchas salas importantes de capitales provinciales como Misiones, Rosario, Córdoba, Salta, Mendoza o San Miguel de Tucumán. Y eso tiene un mérito especial: La Plata está a menos de 60 kilómetros de Buenos Aires, lo que significa que competimos con la mayor oferta cultural del país”, graficó García Pintos.

En ese marco, recordó que “teatros de otras capitales no enfrentan esa competencia: su público no tiene la opción de subirse a un tren o un colectivo y llegar en una hora a los grandes circuitos porteños” y puso de relieve que, pese a esa desventaja, “los platenses eligen quedarse a ver teatro acá, porque el Coliseo está hermoso y la programación convoca a todos los públicos ”.

“A eso debemos sumar que cada función activa la economía del barrio: los bares, restaurantes y comercios de la zona se llenan de gente que viene al Coliseo. La cultura genera movimiento, y ese movimiento tiene un impacto real en la vida de la ciudad”, concluyó el director.

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"Laberinto Podestá"

Para el Teatro Coliseo Podestá "el hecho artístico más significativo del semestre es Laberinto Podestá, el último aplauso, la primera producción integral realizada por el teatro en sus 140 años de historia. Estrenada el 13 de abril, la experiencia inmersiva agotó sistemáticamente sus entradas gratuitas en menos de una hora. Se trata de un espectáculo para el que se otorgan cupos limitados por función, dado que la propuesta consiste en un recorrido caminando por los espacios del edificio".

“Esta obra es nuestra gran apuesta y, además, genera trabajo para más de 20 artistas locales”, señaló García Pintos. La propuesta invita al público a adentrarse en los espacios habitualmente cerrados y descubrir historias vinculadas a los hermanos Podestá y al propio edificio.

Todos los géneros

La programación abarcó todos los géneros: música (Fabiana Cantilo, Experiencia Queen), familia (Topa), humor (Las Chicas de la Culpa, Ezequiel Campa), danza y teatro (Piquín, El Equilibrista, El Divorcio, Made in Lanús, Maldita felicidad), entre otros. La versión de Juan Moreira a cargo del grupo teatral El Dinamo también tuvo localidades agotadas en cada presentación.

“Logramos contar con espectáculos de gran calidad artística, propuestas muy populares y una fuerte convocatoria comercial”, remarcó García Pintos.

La Sala China Zorrilla consolidó su rol como plataforma de la escena independiente, con 11 funciones y obras como Trío Magnolia y La Señora Macbeth, entre otras.

Las propuestas educativas -que acercan el teatro a niños, niñas y jóvenes de la región a través de visitas guiadas y teatralizadas- reunieron a 54 instituciones y casi 2.000 participantes entre estudiantes y docentes, con todos los cupos agotados. Entre ellas, se destacó Colores en escena, destinada a jardines y escuelas primarias, que sumó 14 visitas-taller con 497 asistentes.

De cara al receso invernal, el Coliseo ampliará las funciones de Laberinto Podestá y ofrecerá una programación especial para las infancias que incluirá espectáculos gratuitos y propuestas de gran trayectoria.

En paralelo, continuará con las obras de mejora del edificio, entre ellas la instalación de un nuevo sistema de calefacción y aire acondicionado, que se suma a los trabajos realizados durante 2025.

“Todo esto es posible gracias a la decisión política del intendente Julio Alak de seguir invirtiendo en un teatro que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad”, concluyó el director.