Esta vez la tensión se generó ante una pregunta del entrevistador a Esmeralda Mitre en relación a los recordados dichos de la actriz sobre el Holocausto.

En PH siempre se escuchan opiniones de los invitados. Sucede sobre temas frívolos, polémicos, divertidos o de actualidad, tanto en el inicio de cada programa, cuando se realizan preguntas que pretenden convocar a los presentes al “Punto de Encuentro”, como en la mesa durante la cena.

Este sábado estuvieron, además de Mitre, Carlos Páez, el Pollo Alvarez, Jimena Monteverde, Luciano Cáceres y el Chino Maidana.

El cruce entre Esmeralda y Andy Kusnetzoff se dio en la primera parte, y ella estuvo cerca de irse a las lágrimas por el enojo. La consigna en esa pregunta era que avancen los que se arrepentían de haber realizado alguna declaración en los medios.

El único que se adelantó fue Carlos Páez. ¿Qué hizo el conductor? Le preguntó directamente a la participante del Bailando si ella no iba a pasar al frente, teniendo en cuenta la polémica que se había generado en torno a sus dichos sobre el Holocausto Judío.

Recordemos que ella había sido repudiada por decir en una entrevista: “Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos”. Tras la insistencia de Andy, pasó y, visiblemente enojada, le recriminó: “Paso porque vos me trajiste, pero yo debería haber decidido si quería o no. Fue poco feliz, quizás. No fue lindo porque yo jamas dije tal de tanto... jamás puse en duda, dije ‘quizá no fueron tantos’. Eso no es poner en cuestión ni decir que no fue la tragedia más grande de la humanidad. Quizá hay temas en este país que no se pueden tocar porque todos se sienten... Yo ya pedí disculpas. No podemos seguir hablando eternamente con este tema, porque si no, es como que me están crucificando por algo que no hice, discriminar a la comunidad judía”.