Rosario festeja otra edición de su evento de jazz con más de 100 artistas

Durante el lanzamiento oficial, la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, subrayó el valor de sostener políticas públicas vinculadas a la cultura y garantizar el acceso gratuito a espectáculos de calidad, especialmente en un contexto económico complejo.

Las actividades comenzarán el miércoles por la noche en Casa Brava y se extenderán hasta el domingo. La mayor parte de la programación tendrá lugar en Plataforma Lavardén, donde habrá presentaciones desde la tarde hasta la medianoche.

Además de los recitales, el encuentro incluirá intervenciones artísticas y propuestas inmersivas en distintos sectores del edificio, con el objetivo de ampliar la experiencia de los asistentes y acercar el festival a nuevos públicos.

Con el paso de los años, el Festival de Jazz de Rosario se consolidó como uno de los eventos culturales más destacados de la región y una referencia para la escena jazzística nacional.

Programación

Miércoles 3 de junio

20:00 | Casa Brava (Pichincha 120): MAJ presenta “We are Wes”, tributo a Wes Montgomery.

Jueves 4 de junio

20:00 | Hotel Riviera (San Lorenzo 1460): Andrada-Barzola-Elia-Dellavedova Cuarteto.

21:30 | Belgrano Vermutería (Bv. Oroño 90 bis): Workin’ with the Quintet.

Viernes 5 de junio

18:00 | Petit Salón de Plataforma Lavardén: Celeste Aragón Cuarteto.

19:00 | Gran Salón: Milton Méndez Grupo.

20:00 | Teatro: Luca Topino Quinteto.

21:00 | Petit Salón: Pólvora Negra.

22:00 | Gran Salón: Gatica.

23:00 | Teatro: Mariano Loiácono Big Orchestra.

Sábado 6 de junio

17:00 | Petit Salón: Las Instancias.

18:00 | Petit Salón: Juan Gabino Grupo.

19:00 | Gran Salón: Leandro Pagura Cuarteto.

20:00 | Teatro: Mariano Ruggieri Grupo.

21:00 | Petit Salón: Pablo Socolsky & Mariano Suárez.

22:00 | Gran Salón: Platypus (Viviani-Oviedo-Palena-Tarrab).

23:00 | Teatro: Maj Jazz Orquesta.

Domingo 7 de junio