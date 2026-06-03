Rosario festeja otra edición de su evento de jazz con más de 100 artistas

El evento de jazz se realizará del 3 al 7 de junio con entrada gratuita y conciertos en distintos espacios culturales de la ciudad.
Rosario será una vez mas el epicentro del jazz en Argentina con una nueva edición de su festival internacional, que se llevará a cabo del 3 al 7 de junio y reunirá a más de 100 músicos distribuidos en 24 proyectos artísticos. Durante cinco jornadas, el público podrá disfrutar de conciertos y actividades con acceso libre y gratuito.
La sede principal será la Plataforma Lavardén, aunque también habrá propuestas en distintos espacios culturales de la ciudad, entre ellos Casa Brava, Hotel Riviera, Groovin y Belgrano Vermutería.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe, apuesta a combinar la presencia de figuras reconocidas del género con la participación de artistas emergentes, en una programación integrada por exponentes locales y nacionales.
Durante el lanzamiento oficial, la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, subrayó el valor de sostener políticas públicas vinculadas a la cultura y garantizar el acceso gratuito a espectáculos de calidad, especialmente en un contexto económico complejo.
Las actividades comenzarán el miércoles por la noche en Casa Brava y se extenderán hasta el domingo. La mayor parte de la programación tendrá lugar en Plataforma Lavardén, donde habrá presentaciones desde la tarde hasta la medianoche.
Además de los recitales, el encuentro incluirá intervenciones artísticas y propuestas inmersivas en distintos sectores del edificio, con el objetivo de ampliar la experiencia de los asistentes y acercar el festival a nuevos públicos.
Con el paso de los años, el Festival de Jazz de Rosario se consolidó como uno de los eventos culturales más destacados de la región y una referencia para la escena jazzística nacional.
Miércoles 3 de junio
Jueves 4 de junio
Viernes 5 de junio
Sábado 6 de junio
Domingo 7 de junio
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