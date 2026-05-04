"El diablo viste a la moda 2" tuvo un debut espectacular

Debut triunfal de la esperada secuela del exitoso filme de 2006, protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci
La esperada secuela de "El diablo viste a la moda 2" superó todas las expectativas de taquilla en los Estados Unidos, al recaudar 77 millones de dólares en su primer fin de semana, superando con creces la de la película original de 2006, había logrado 27,5. Con esos números se ubicó como el cuarto mejor estreno del año, por detrás de "Michael" - con 97,5-, "Super Mario Galaxy: La película" -con 131- y "Projecto Salvación Hail" -con 80 millones-.
El filme protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci recaudó otros 156,6 millones de dólares a nivel internacional, lo que lleva la recaudación mundial a 233,6 millones, durante el primer fin de semana.
Disney's 20th Century Studios invirtió en la secuela más 100 millones de dólares, -sin incluir el presupuesto de marketing y publicidad a nivel mundial-, mientras que la primera película tuvo un costo de alrededor de 40 millones.
“Muy pocas comedias dramáticas logran este éxito una sola vez, y mucho menos una segunda vez con mayor recaudación” afirmó David A. Gross, editor del boletín informativo sobre recaudación FranchiseRe que agregó “El público, mayoritariamente femenino, no se cansa de verlas”.
La novela original de Lauren Weisberg -de 2003-, basada en personajes reales sobre su trabajo como asistente de Anna Wintour, jefa de la revista de modas Vogue, sirvió de base para la primera película. Esta secuela, que contó con el regreso de David Frankel y Aline Brosh McKenna -director y guionista originales- retomó la historia dos décadas después, cuando Andy Sachs -interpretada por Anne Hathaway-, vuelve a la revista Runway como editora de reportajes bajo la dirección de la poderosa editora en jefe Miranda Priestly -encarnada por Meryl Streep-.
.“El diablo viste de a la moda 2” se benefició con el recuerdo de la película del 2006 de la nostalgia como del entusiasmo de reunir al reparto original, encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci que, veinte años después, regresaban a sus queridos personajes.
“Nunca imaginé que mis diálogos serían citados cada semana de mi vida desde que se estrenó la película” declaró Emily Blunt a Variety cuando “El diablo viste a la moda” cumplió 10 años.
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