"El diablo viste a la moda 2" tuvo un debut espectacular

“Muy pocas comedias dramáticas logran este éxito una sola vez, y mucho menos una segunda vez con mayor recaudación” afirmó David A. Gross, editor del boletín informativo sobre recaudación FranchiseRe que agregó “El público, mayoritariamente femenino, no se cansa de verlas”.

image

La novela original de Lauren Weisberg -de 2003-, basada en personajes reales sobre su trabajo como asistente de Anna Wintour, jefa de la revista de modas Vogue, sirvió de base para la primera película. Esta secuela, que contó con el regreso de David Frankel y Aline Brosh McKenna -director y guionista originales- retomó la historia dos décadas después, cuando Andy Sachs -interpretada por Anne Hathaway-, vuelve a la revista Runway como editora de reportajes bajo la dirección de la poderosa editora en jefe Miranda Priestly -encarnada por Meryl Streep-.

DIABLO Anna Wintour, jefa de la revista de modas Vogue, en el spot que grabó con Meryl Streep en el personaje de Miranda Priestly, su alter ego de la Runaway

.“El diablo viste de a la moda 2” se benefició con el recuerdo de la película del 2006 de la nostalgia como del entusiasmo de reunir al reparto original, encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci que, veinte años después, regresaban a sus queridos personajes.

“Nunca imaginé que mis diálogos serían citados cada semana de mi vida desde que se estrenó la película” declaró Emily Blunt a Variety cuando “El diablo viste a la moda” cumplió 10 años.