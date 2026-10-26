Elina Costantini reveló que tiene superpoderes paranormales: "Veo extraterrestres"

ELINA ASEGURÓ TENER "CONEXIÓN" CON EL DIABLO

“Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen. Con Jesús y el Diablo, me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”, dijo Elina, con firmeza en sus palabras.

"Mi perro ve los extraterrestres. El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal y busqué información y existe”, describió, Contantini. Fuerte, muy fuerte.