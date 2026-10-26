Espectáculos |

Elina Costantini reveló que tiene superpoderes paranormales: "Veo extraterrestres"

 - Por Noelia Santone

La esposa del reconocido empresario Eduardo confesó que tiene una conexión especial con los muertes, con referentes religiosos y con seres de otros planetas.

Elina Costantini, conocida por ser la mujer de Eduardo y por su rol en las pasarelas y el mundo empresarial vinculado al arte, confesó que tiene visiones y apariciones extrasensoriales. Aseguró recibir mensajes religiosos, de las fuerzas del mal y, también, de seres de otros planetas. "Me conecto con gente que...".

“Desde mis cinco años me bajan informaciones”, sorprendió Elina, Invitada a Podemos hablar, el programa de Andy Kunetzoff, en Telefe. “Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres”.

“Mis ancestros me decían que tenía que tratar de derribar esta historia que tenemos 'las mujeres dejadas', hacer una familia y no divorciarme, eso a los 8 años”, compartió Contantini, sobre uno de los mensajes que recibió.

ELINA ASEGURÓ TENER "CONEXIÓN" CON EL DIABLO

“Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen. Con Jesús y el Diablo, me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”, dijo Elina, con firmeza en sus palabras.

"Mi perro ve los extraterrestres. El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal y busqué información y existe”, describió, Contantini. Fuerte, muy fuerte.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados