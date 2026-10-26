Elina Costantini reveló que tiene superpoderes paranormales: "Veo extraterrestres"

La esposa del reconocido empresario Eduardo confesó que tiene una conexión especial con los muertes, con referentes religiosos y con seres de otros planetas.
Elina Costantini, conocida por ser la mujer de Eduardo y por su rol en las pasarelas y el mundo empresarial vinculado al arte, confesó que tiene visiones y apariciones extrasensoriales. Aseguró recibir mensajes religiosos, de las fuerzas del mal y, también, de seres de otros planetas. "Me conecto con gente que...".
“Desde mis cinco años me bajan informaciones”, sorprendió Elina, Invitada a Podemos hablar, el programa de Andy Kunetzoff, en Telefe. “Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres”.
“Mis ancestros me decían que tenía que tratar de derribar esta historia que tenemos 'las mujeres dejadas', hacer una familia y no divorciarme, eso a los 8 años”, compartió Contantini, sobre uno de los mensajes que recibió.
"Lo perdí en el 2020 por muchos temas, que tuvimos que irnos a Uruguay y tuvimos muchos trámites. Y hace una año y medio que lo volví a recuperar gracias a Dios”, explicó, la empresaria, sobre la etapa en la que dejó de tener esas sensaciones, hasta que las recuperó.
“Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen. Con Jesús y el Diablo, me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”, dijo Elina, con firmeza en sus palabras.
"Mi perro ve los extraterrestres. El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal y busqué información y existe”, describió, Contantini. Fuerte, muy fuerte.
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