Berta fue sometida a estudios médicos en el Hospital Italiano luego de las agresiones. La periodista contó cómo descubrió lo ocurrido y explicó por qué la familia decidió denunciar a la mujer, que está detenida.
Marcela Coronel confirmó que su mamá, Berta, de 100 años, se encuentra bien de salud luego de sufrir agresiones físicas por parte de una de su cuidadora, Norma Sandín. La periodista contó que la mujer fue sometida a estudios médicos en el Hospital Italiano y que los resultados fueron positivos.
“Está bien, por suerte. Le hicieron anoche todos los estudios en el Italiano y salió todo bien”, señaló Coronel en diálogo con el canal Todo Noticias, después de que el caso se conociera públicamente durante su participación en el programa Primicias Ya, que se emite por América.
El maltrato quedó al descubierto cuando la hermana de la periodista comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras y advirtió lo que ocurría. Las imágenes muestran agresiones físicas contra Berta, quien se encuentra en silla de ruedas y no puede defenderse por sus propios medios.
Coronel relató la conmoción que le provocó ver los registros y descubrir lo que había sufrido su mamá. “En un momento, empezó a mandar los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse. Me shockeó”, contó al recordar cómo se enteró de la situación.
Después de revisar las imágenes, la familia decidió realizar una denuncia para que el caso no quedara impune. La Policía intervino y Norma Sandín quedó detenida, mientras que los familiares buscaron que la situación tuviera consecuencias judiciales.
“Queríamos que esta mujer vaya presa. Porque esto le puede pasar a otra persona”, expresó la periodista. También explicó que, antes de atravesar esta situación, estaba acostumbrada a ver casos similares en los noticieros y se preguntaba qué sucedía con los responsables después de las denuncias.
“Yo estaba acostumbrada a ver estos casos en los noticieros y siempre me preguntaba qué pasaba con esa gente después de las denuncias. No queríamos que quede impune”, agregó Coronel.
La periodista también describió el impacto emocional que le generó conocer las agresiones contra su mamá. “Esto es horrible. Es terrible. No se me ocurre otra manera de describirlo. No podés entenderlo, no podés creer que te esté pasando”, manifestó.
Consultada sobre las declaraciones del marido de la cuidadora, quien intentó justificar el accionar de su esposa al afirmar que “se le salió la chaveta”, Coronel fue tajante: “Nada que responder a esa declaración”.
Por último, la periodista remarcó la vulnerabilidad de Berta y la imposibilidad de que pudiera defenderse de las agresiones. “Mi mamá está en silla de ruedas, tiene 100 años, no entiende lo que está pasando. Le es imposible defenderse. Y está sola con ella”, concluyó.
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