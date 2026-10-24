Después de revisar las imágenes, la familia decidió realizar una denuncia para que el caso no quedara impune. La Policía intervino y Norma Sandín quedó detenida, mientras que los familiares buscaron que la situación tuviera consecuencias judiciales.

“Queríamos que esta mujer vaya presa. Porque esto le puede pasar a otra persona”, expresó la periodista. También explicó que, antes de atravesar esta situación, estaba acostumbrada a ver casos similares en los noticieros y se preguntaba qué sucedía con los responsables después de las denuncias.

“Yo estaba acostumbrada a ver estos casos en los noticieros y siempre me preguntaba qué pasaba con esa gente después de las denuncias. No queríamos que quede impune”, agregó Coronel.

La periodista también describió el impacto emocional que le generó conocer las agresiones contra su mamá. “Esto es horrible. Es terrible. No se me ocurre otra manera de describirlo. No podés entenderlo, no podés creer que te esté pasando”, manifestó.

Consultada sobre las declaraciones del marido de la cuidadora, quien intentó justificar el accionar de su esposa al afirmar que “se le salió la chaveta”, Coronel fue tajante: “Nada que responder a esa declaración”.

Por último, la periodista remarcó la vulnerabilidad de Berta y la imposibilidad de que pudiera defenderse de las agresiones. “Mi mamá está en silla de ruedas, tiene 100 años, no entiende lo que está pasando. Le es imposible defenderse. Y está sola con ella”, concluyó.