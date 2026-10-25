Con 23 años y 17 de trayectoria en el mundo del ilusionismo, es una referente latinoamericana y también, la maga más joven de Argentina.
Cuatro años tenía Carola Scialabba cuando recibió una caja de magia usada e incompleta, que había quedado en la casa. Lo que nadie esperaba es que ese juego marcaría su destino para siempre. A los siete se anotó en todos los cursos que tenía a su alcance en los Centros Culturales El Patio y Rigolleau de Berazategui: circo, piano, guitarra, coro y, por supuesto, magia.
Luego continuó su formación en el Bar Mágico de Buenos Aires y más tarde ingresó a la Academia de Magia de Henry Evans, donde se perfeccionó junto al campeón mundial. Con sólo once años hizo historia y después de rendir el mejor examen de ingreso del 2014, se convirtió era la integrante más joven de la Entidad Mágica Argentina (EMA), la institución que reúne a los principales exponentes del ilusionismo del país.
A los trece años se consagró campeona latinoamericana en FLASOMA -Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas-, el certamen de magia más prestigioso de América Latina, donde dos años antes había logrado el segundo puesto. En 2020 recibió el premio como la maga más destacada de su categoría en Presto Magic México y, en 2021, creó "Noche de Reinas" -la gala que visibilizó a las mujeres en el ilusionismo- y ofreció una charla TEDx con el título "La magia está en vos".
Con 19 años -en 2022- representó a nuestro país en el Campeonato Mundial de Magia FISM -el torneo más importante del mundo- que se realizó en Quebec, Canadá.
Ilusionista, periodista -escribe sobre política y espectáculos-; traductora -inglés/portugués/italiano-; movilera de radio y tv; da clases de magia, tiene su propio espectáculo, ofrece shows y eventos para particulares y empresas, desarrolla efectos mágicos para magos profesionales, dicta conferencias y capacitaciones en distintos países de Latinoamérica y acompaña la formación de nuevas generaciones de artistas.
A los 23 años, y luego de su debut es San Pablo, Brasil, presenta su show “Sintonía Mágica” -la última función será el sábado 30 de octubre- en el Teatro Buenos Aires (Rodriguez Peña 411, CABA). Con textos del periodista Guillermo Courau, La Maga Caro combina el ilusionismo con música y humor en una experiencia para toda la familia.
A los 4 años, una caja de magia desvencijada llegó a las manos de Carola Scialabba y selló su destino para siempre. Hoy, con 23, La Maga Caro está haciendo historia en Argentina: rompe prejuicios y deslumbra con un talento que ya no se discute.
Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro
Inquieta desde muy chiquita, Carola Scialabba se anotó en cuanto curso o actividad había disponibles -para su corta edad- en los Centros Culturales el Patio y Rigolleau de Berazategui. Circo, piano, guitarra, coro y también... sus primeras clases de magia.
Carola Scialabba cuenta el trabajo real detrás de sus trucos: las técnicas, los ensayos y el nivel de exigencia que se impone para presentarse ante el público. También explica las similitudes que encuentra entre ilusionismo con su faceta musical en el piano y el canto.
Para Carola Scialabba, la magia sucede a través de las cartas. En un comienzo, sus actos eran más espectaculares, pero con el tiempo fueron decantando hacia números que priorizan la historia por encima de la pirotecnia visual. El recuerdo de sus shows de magia en la primaria.
La pequeña Maga Caro nunca fue una niña dócil en el escenario y siempre dejo en evidencia su personalidad, pero lo que no esperaba era que el mayor problema no fueran precisamente los más chicos. ¿Cómo resolvió esa situación?
A sus 27 años, Carola Scialabba todavía no dimensiona el impacto que está teniendo en el ilusionismo argentino, abriendo caminos para las nuevas generaciones. Ser La Maga Caro y las confusiones que surgen entre su trabajo y la hechicería o el tarot.
En la magia, como en muchas otras disciplinas, los trucos y las coreografías siguen pensados para un mundo masculino. Carola Scialabba habla de cómo eso afecta a las mujeres del ilusionismo y de los cambios de mentalidad que están empezando a aparecer.
Además de ilusionista, Carola Scialabba tiene otros oficios y facetas artísticas que despliega en su vida cotidiana. Esa combinación, sumada a su personalidad desenfadada, a veces puede abrumar a los otros y jugarle en contra a la hora de seducir.
La pasión de Carola Scialabba por la música no se queda únicamente en el piano o la guitarra: también canta y de esa manera es que musicaliza su día a día. Como cualquiera persona, también tiene un “lado oscuro” que asume y del que se ríe con naturalidad.
Carola Scialabba sigue siendo esa nena inquieta de Berazategui, que se anotaba en todos los cursos a su alcance. Dueña de una curiosidad inagotable, donde cada respuesta abre otra pregunta, cada truco esconde una historia y cada historia busca llegar más lejos
Su capacidad y su perseverancia están presentes en cada uno de los proyectos que encara, siempre con la misma necesidad de comunicar, de contar y de entender un poco más.
Carola Scialabba vive en sintonía con la magia.
Instagram: Caro Scialabba periodista ; La Maga Caro ; Notas publicadas ; Guillermo Pardini
Agradecimientos: IG Soluna
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