Ilusionista, periodista -escribe sobre política y espectáculos-; traductora -inglés/portugués/italiano-; movilera de radio y tv; da clases de magia, tiene su propio espectáculo, ofrece shows y eventos para particulares y empresas, desarrolla efectos mágicos para magos profesionales, dicta conferencias y capacitaciones en distintos países de Latinoamérica y acompaña la formación de nuevas generaciones de artistas.

A los 23 años, y luego de su debut es San Pablo, Brasil, presenta su show “Sintonía Mágica” -la última función será el sábado 30 de octubre- en el Teatro Buenos Aires (Rodriguez Peña 411, CABA). Con textos del periodista Guillermo Courau, La Maga Caro combina el ilusionismo con música y humor en una experiencia para toda la familia.

El destino vino a mí

A los 4 años, una caja de magia desvencijada llegó a las manos de Carola Scialabba y selló su destino para siempre. Hoy, con 23, La Maga Caro está haciendo historia en Argentina: rompe prejuicios y deslumbra con un talento que ya no se discute.

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro

Una caja de magia como esta fue la que marcó el destino de Carola Scialabba.

Las cartas sobre la mesa

Inquieta desde muy chiquita, Carola Scialabba se anotó en cuanto curso o actividad había disponibles -para su corta edad- en los Centros Culturales el Patio y Rigolleau de Berazategui. Circo, piano, guitarra, coro y también... sus primeras clases de magia.

El Centro Cultural el Patio de Berazategui, uno de los lugares donde todo comenzó.

Hace tu magia

Carola Scialabba cuenta el trabajo real detrás de sus trucos: las técnicas, los ensayos y el nivel de exigencia que se impone para presentarse ante el público. También explica las similitudes que encuentra entre ilusionismo con su faceta musical en el piano y el canto.

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Las cartas en la mano

Para Carola Scialabba, la magia sucede a través de las cartas. En un comienzo, sus actos eran más espectaculares, pero con el tiempo fueron decantando hacia números que priorizan la historia por encima de la pirotecnia visual. El recuerdo de sus shows de magia en la primaria.

La lechuza

La pequeña Maga Caro nunca fue una niña dócil en el escenario y siempre dejo en evidencia su personalidad, pero lo que no esperaba era que el mayor problema no fueran precisamente los más chicos. ¿Cómo resolvió esa situación?

La Maga Caro los 8 años, con short, una media y dos colitas. Haciendo magia en la colonia de vacaciones de verano del Club Ducilo de Berazategui.

Haciendo historia

A sus 27 años, Carola Scialabba todavía no dimensiona el impacto que está teniendo en el ilusionismo argentino, abriendo caminos para las nuevas generaciones. Ser La Maga Caro y las confusiones que surgen entre su trabajo y la hechicería o el tarot.

La Maga Caro, a los 18 años, en el canal infantil Paka Paka

Machismo mágico

En la magia, como en muchas otras disciplinas, los trucos y las coreografías siguen pensados para un mundo masculino. Carola Scialabba habla de cómo eso afecta a las mujeres del ilusionismo y de los cambios de mentalidad que están empezando a aparecer.

La Maga Caro en su reciente paso por el programa "Otro Día Perdido" de Mario Pergolini en El Trece.

Mujer orquesta

Además de ilusionista, Carola Scialabba tiene otros oficios y facetas artísticas que despliega en su vida cotidiana. Esa combinación, sumada a su personalidad desenfadada, a veces puede abrumar a los otros y jugarle en contra a la hora de seducir.

Carola Scialabba a los 8 años

Buenos vecinos

La pasión de Carola Scialabba por la música no se queda únicamente en el piano o la guitarra: también canta y de esa manera es que musicaliza su día a día. Como cualquiera persona, también tiene un “lado oscuro” que asume y del que se ríe con naturalidad.

Carola Scialabba sigue siendo esa nena inquieta de Berazategui, que se anotaba en todos los cursos a su alcance. Dueña de una curiosidad inagotable, donde cada respuesta abre otra pregunta, cada truco esconde una historia y cada historia busca llegar más lejos

Su capacidad y su perseverancia están presentes en cada uno de los proyectos que encara, siempre con la misma necesidad de comunicar, de contar y de entender un poco más.

Carola Scialabba vive en sintonía con la magia.

Instagram: Caro Scialabba periodista ; La Maga Caro ; Notas publicadas ; Guillermo Pardini

Agradecimientos: IG Soluna