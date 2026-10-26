Sol Pérez contó qué pasó el día creyó que su bebé había muerto: "No respiraba"

Sol con Guido Mazzoni, su marido, y Marco, su hijito de un año y medio.

EXTREMA PREOCUPACIÓN PARA SOL

"Cuando me lo vinieron a ver al bebé me dijeron que era re normal lo que pasó pero con leche no le iba a pasar nada. Pero bueno, yo el susto me lo pegué. Para mí, el nene no respiraba. Para Andrea, tampoco respiraba. Ella lo dio vuelta dos veces hasta que lo sopla", recordó, Sol, con lágrimas en los ojos.

"Marco, de la teta que se me ahogó, no tomó nunca más. Yo, tal vez, le pasé ese miedo, sin saberlo. Así que tomaba de una sola teta y, de la otra,. sacaba leche para darle. Eso fue distinto a la idea que tenía de maternidad. Las mamás hacemos lo que podemos", concluyó, Pérez.