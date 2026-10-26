Sol Pérez contó qué pasó el día creyó que su bebé había muerto: "No respiraba"

La panelista de el noticiero de Telefe y de Cortá por Lozano contó todo lo que pasó el día que su hijito se ahogó, mientras lo amamantaba.
Sol Pérez reveló, sin poder evitar la congoja, que sufrió un terrible momento con su hijo, el pequeño Marco de un año y medio, mientras lo amamantaba. El bebé se ahogó tomando mientras lo amamantaba y la panelista del noticiero de Telefe y de Cortá por Lozano creyó que había dejado de respirar. "Le pegaba en la espalda, lo daba vuelta una y otra vez y nada".
"Él se ahogó tomando la teta cuando tenía semanas o días y la pasé muy mal. Como siempre tomó con pezonera, se ve que le había quedado un culito de leche y en un momento se le traba y me quedó seco. Le doy vuelta, le empiezo a hacer todo lo que había aprendido recién, pero nada; no reaccionaba", contó Sol, invitada a PH, el programa de Andy Kunetzoff.
"Le pegaba en la espalda, lo daba vuelta una y otra vez y nada... Yo pensé que en esos momentos siempre iba a poder pensar qué hacer, y no: me volví una inútil total. Vino Andrea (la persona que trabaja en su casa), mi salvadora, lo dio vuelta, le pegó en la espalda y, como el nene no reaccionaba y ya estaba muy rojo, se le ocurrió soplarle la cara. Cuando le sopla la cara, el nene reacciona y hace un gesto. Ahí lo agarré, me tiré a la calle a llorar arrodillada como estaba, recién operada de la cesárea".
"Viene Andrea atrás y me dice ´Sol, quedáte tranquila que el nene está respirando´. Ahí se lo dí. Yo ya no podía más con mi vida, estaba por desmayarme. Lo llamé a Guido (su marido), le conté y le pedí que mande un médico porque, por todas las veces que le pegué al nene, lo lastimé. Lo revolié, lo daba vuelta, lo daba vuelta...", compartió, Pérez.
"Cuando me lo vinieron a ver al bebé me dijeron que era re normal lo que pasó pero con leche no le iba a pasar nada. Pero bueno, yo el susto me lo pegué. Para mí, el nene no respiraba. Para Andrea, tampoco respiraba. Ella lo dio vuelta dos veces hasta que lo sopla", recordó, Sol, con lágrimas en los ojos.
"Marco, de la teta que se me ahogó, no tomó nunca más. Yo, tal vez, le pasé ese miedo, sin saberlo. Así que tomaba de una sola teta y, de la otra,. sacaba leche para darle. Eso fue distinto a la idea que tenía de maternidad. Las mamás hacemos lo que podemos", concluyó, Pérez.
comentar