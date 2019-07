Por otro lado, ayer, de manera inesperada apareció el testimonio de la actriz Emilia Mazer, defensora del colectivo de actrices que alzan las banderas del feminismo, y salió al cruce con la intención de poner los hechos en su lugar: "A mí me pasa que escucho lo que dicen de Gianola en los medios y me sucede que en este caso lo conozco y tengo dos imágenes distintas. Yo digo que no se puede generalizar todo porque no todos somos las mismas personas. Pero siento que una cámara o un micrófono puede ser un arma por la forma en que se expone todo y uno no puede dejar de lado esto mismo", contó en Pamela a la Tarde (América).

El jueves la locutora Viviana Aguirre denunció a Gianola por "abuso sexual gravemente ultrajante" en la justicia y luego apareció en los medios con una gran repercusión mediática. Su raid terminó en el ciclo de Moria Casán, Incorrectas (América). Su testimonio fue desgarrador porque habían comenzado a trabajar juntos este año en la radio AM Colonia y el 22 de mayo pasado fue el día D, cuando según Aguirre el actor se propasó con ella: "‘l señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada", contó.

Fioribello advirtió que no hay notificación judicial sobre la acusación contra Gianola. Y si bien el actor está tranquilo porque el relato de la locutora ‘es un disparate que no resiste análisis, no toma el tema a la ligera". El abogado agregó que: "defiendo a muchas mujeres víctimas de violencia de género, trabajo con una ONG en forma gratuita porque ese tipo de hechos son aberrantes y condenables. El tema es cuando viene una fulana y dice cualquier cosa infundada. Y se banaliza el tema porque muchas mujeres sufren y quedan marcadas".

En esta tónica salió a dar la cara la actriz Emilia Mazer que trabajó con Gianola en varias temporadas de teatro con El Ultimo de los Amantes Ardientes y el año pasado en Sé Infiel y No Mirés Con Quién: "Con tanto bombardeo mediático se pierde la capacidad de asombro. Mi experiencia con él va más allá de lo que sucede y me parece muy delicado todo. Yo no tengo autoridad moral para decir cómo son las cosas. Estoy shockeada y me da mucho dolor todo porque hay familias atrás de las personas", afirmó en su defensa al actor.

"Sé que era ella la que te acosaba a vos"

El abogado del actor, Juan Pablo Fioribello, señaló que a Gianola lo llamaron compañeros de radio Colonia para solidarizarse y uno de esos mensajes se lo pasó al panelista de Pamela a la Tarde, Carlos Monti, quien lo puso al aire. Era la voz de una mujer a la que se excusó de identificar: "Ella (por Viviana Aguirre, la denunciante) dijo que te quería sacar plata y sé que era ella la que te acosaba a vos. Yo te llamo para decirte la bronca que me da lo que te está haciendo", se escucha.

El abogado adelantó que presentarán a la justicia los audios que recibió el actor tras el raid mediático de la locutora Viviana Aguirre e incluso las cámaras de los estudios de la radio. Gianola tiene otro caso denunciado el año pasado en la justicia por parte de la actriz Fernanda Nemeses.