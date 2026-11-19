A más de una semana del fallecimiento del histórico acordeonista y fundador de la banda santafesina, su hijo publicó un mensaje en el que agradece el apoyo y deja entrever disputas no resueltas.
A poco más de una semana de la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores e históricos líderes de Los Palmeras, su hijo Marcos Camino Jr. publicó un comunicado en Instagram en el que agradece las muestras de cariño y anticipa que hablará sobre situaciones que “calló” respecto al trato que recibió su padre. El mensaje deja entrever una interna en la emblemática banda de cumbia santafesina.
“Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles. Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor” escribió Camino Jr. para luego agregar “Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”.
El acordeonista confirmó que seguirá adelante con el grupo fundado por Marcos “porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”.
Marcos Camino, de 76 años, fue hallado sin vida el pasado martes 10 de noviembre en el estudio de grabación y galpón logístico de la banda, ubicado en Alvear al 4900, barrio Candioti Norte de Santa Fe. Según los partes policiales y pericias, se trata de un suicidio por ahorcamiento. El acordeonista y fundador de Los Palmeras se anunció su alejamiento de los escenarios en febrero de 2026 por razones de salud -tenía nueve stents-, tras más de 50 años al frente del grupo. Su salida ocurrió meses después de la escandalosa ruptura con el cantante Rubén “Cacho” Deicas, quien dejó la banda en 2025 en medio de diferencias internas, conflictos por la propiedad de la marca y disputas económicas que llegaron a los tribunales. Incluso el músico llegó a mencionar un “principio de depresión” por el distanciamiento con su excompañero.
Según información difundida por Pepe Ochoa en el programa "LAM" de América TV, la relación entre Camino y Deicas había terminado mal: se dejaron de hablar y nunca más se vieron. Previo a su muerte, Marcos intentó retomar el vínculo a través de los hijos de Deicas, sin éxito. La familia de acordeonista expresó su indignación; su esposa Sandra habría recibido un mensaje de Cristian (hijo de Cacho) que decía “No nos contactes nunca más en tu vida” y le respondió en redes “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”.
Marcos Camino integró la banda desde el 9 de diciembre de 1972 -cuando aún se llamaba Sexteto Palmeras- y, junto a Cacho Deicas, la convirtió en un emblema de la cumbia santafesina con éxitos como “El bombón asesino”, “Olvídala” y “Soy sabalero”. Ahora, su hijo asumió la continuidad del proyecto musical, que fue el sueño de toda la vida de su padre.
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