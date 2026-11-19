Según información difundida por Pepe Ochoa en el programa "LAM" de América TV, la relación entre Camino y Deicas había terminado mal: se dejaron de hablar y nunca más se vieron. Previo a su muerte, Marcos intentó retomar el vínculo a través de los hijos de Deicas, sin éxito. La familia de acordeonista expresó su indignación; su esposa Sandra habría recibido un mensaje de Cristian (hijo de Cacho) que decía “No nos contactes nunca más en tu vida” y le respondió en redes “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”.

Marcos Camino integró la banda desde el 9 de diciembre de 1972 -cuando aún se llamaba Sexteto Palmeras- y, junto a Cacho Deicas, la convirtió en un emblema de la cumbia santafesina con éxitos como “El bombón asesino”, “Olvídala” y “Soy sabalero”. Ahora, su hijo asumió la continuidad del proyecto musical, que fue el sueño de toda la vida de su padre.