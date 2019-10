Marcelo Tinelli abrió el programa junto a todas las parejas para dar comienzo al nuevo ritmo del Bailando, el Súper Duelo. En primer lugar, comunicó cómo serán los cruces, según una clasificación por promedios de puntajes. La pareja número 1 del ranking (33.7 puntos), Flor Vigna y Facu Mazzei, debió enfrentar a la pareja ubicada en el puesto 16, Charlotte Caniggia y Agustín Reyero. La pareja 2, Cinthia Fernández y Martín Baclini, se medirá ante la pareja 15, Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, en un cruce que generó polémicas.

"Me da mucha pena esta situación. Pasaron muchas cosas y me sacaron las ganas de seguir", sorprendió Luciana al manifestar su intención de abandonar el certamen por sus diferencias con Cinthia. "Todo tiene un límite", aseguró, muy ofendida por la acusación de que "copia, pega y cobra" por sus tweets políticos.

Luego de una acalorada discusión, Cinthia prometió: "Si ella sigue y acepta hacer el duelo, yo no la voy a hacer sentir mal". Marcelo le preguntó a Luciana: "¿Hay posibilidades de que puedas seguir?". Y Luli dejó la puerta abierta: "Me encantaría, pero hoy estoy muy triste".

¡Luciana Salazar se puso furiosa con Cinthia Fernández!

La pareja 3, Sofía Morandi y Nicolás Merlín, se enfrentará a la pareja 14, El Polaco y Noelia Marzol. La pareja 4, Sofía Pachano y Nicolás Sánchez, se batirá a duelo con la pareja 13, Karina "La Princesita" y Damián García. La pareja 5, Lourdes Sánchez y Federico Bal, va a enfrentar a la pareja 12, Silvina Escudero y Jonathan Lazarte. La pareja 6, Griselda Siciliani y Nicolás Villalba, competirá contra la pareja 11, Lola Latorre y Facundo Insúa. La pareja 7, Florencia de la V y Gabo Usandivaras (quien no estuvo presente por el fallecimiento de su madre), se enfrentará a la pareja 10, Fernando Dente y Macarena Rinaldi. Y la pareja 8, Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña, se cruzará ante la pareja 9, Flor Torrente y Nacho Saraceni.

Después de las presentaciones Flor Vigna y Facu Mazzei inauguraron el ritmo con una coreografía de street pop basada en un enganchado de temas de Daddy Yankee: "Rompe", "Gasolina" y "Ella me levantó". Enfrente, Charlotte Caniggia apostó al baile del caño con Agustín Reyero, al compás de "Dinero", de Jennifer Lopez. Luego, cada jurado debió elegir a una pareja.

"Los dos equipos trajeron cosas distintas y eso me encantó. Mi voto es para Charlotte y Agustín", se pronunció Ángel De Brito. "Me gustó mucho verla a Charlotte en su salsa, pero me quedo con la pareja 1", discrepó Pampita. "Estuvieron muy bien las dos parejas. Mi punto es para la 1", coincidió Florencia Peña. "Me sorprendió la seguridad con que se plantó Charlotte, así que mi voto es para ella", emparejó la serie Marcelo Polino. Por su parte, desde el BAR, Flavio Mendoza vio "muy bien" a Charlotte y le dio su apoyo. Laura Fidalgo también quedó gratamente sorprendida con la actuación de Charlotte y por eso le dio el punto con el que ganó el cruce. "La pareja 1 no trajo una propuesta que me matara y Charlotte hizo un gran desempeño", concluyó Aníbal Pachano, quien dejó la serie 5 a 2.

¡Charlotte Caniggia le ganó por goleada a Flor Vigna en el #SúperDuelo!

De esta manera, Charlotte ya está entre las 15 mejores parejas del certamen, mientras que Flor y Facu deberán enfrentarse al perdedor del cruce entre Sofía Morandi-Nico Merlín y El Polaco-Noelia Marzol.