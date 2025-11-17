Fede Bal y Evelyn Botto, a los besos durante el recital de Oasis

La cuenta de Instagram @lomaspopucom difundió la grabación donde Fede Bal y Evelyn Botto aparecen a los besos, mientras aguardaban que comience a sonar el grupo de Manchester. Como era de prever, el video se hizo viral rápidamente en las redes sociales y llovieron comentarios de toda índole sobre la pareja.

Al margen de la pareja, otros famosos fueron a ver el recital. La lista incluye a Wanda Nara, Luciana Salazar, Facundo Pieres, Melody Luz y Matías Martin.

Embed ¿NUEVA PAREJA?



Evelyn Botto y Fede Bal a los besos en el show de Oasis.



Fede Bal rompió días atrás el silencio sobre su vínculo con Evelyn Botto y reveló cómo es la relación que tienen después de haberse conocido hace tres años.

En el programa Escucho Ofertas, en Blender, fue consultado por Guille Aquino sobre los rumores que instaló Yanina Latorre: "¿Estás de novio con Evelyn Botto?". Pero, esquivando al pregunta, manifestó: "Yo creo que tenemos que romper la palabra novio, la palabra compromiso".

"¿Estás rompiendo la palabra novio con Evelyn Botto?", bromeó el conductor preguntándole nuevamente. Entonces, aseguró: "Sí. La tele te encasilla rápido, hay unas palabras de telenovela que me parece que no es por ahí".

Y contó: "Nos conocemos hace tres años, yo iba mucho a Perros de la Calle porque soy amigo de Andy y Evelyn trabajó como cinco años ahí. Tenía una presencia maravillosa. Me pareció una mina sumamente inteligente, me atrae mucho eso. Ella canta también y un día me llamó por un videoclip... es una artista muy completa, es actriz, es muy talentosa a otros niveles y eso a mí un poco me rompe".