Durante la grabación, una pregunta sobre las colectas del influencer generaron gritos, llanto y una pausa obligada. Andy confirmó que el momento se verá al aire.
Este sábado a las 21.30, Andy Kusnetzoff volverá a conducir una nueva emisión de "PH, Podemos Hablar" pero en esta oportunidad, la polémica -y las discusiones fuertes- estarán presentes en el programa que intenta ser un espacio amable con puntos de encuentro.
El formato clásico del ciclo convoca a cinco personalidades de distintos ámbitos para charlas íntimas, secciones habituales y el tradicional cara a cara improvisado, que fue donde se desató la tormenta entre Santiago Maratea y Josefina "la China" Ansa. El resto de los invitados -y testigos involuntarios de la situación- serán el actor Rafael Ferro, el cantante y actor Benjamín Amadeo y la actriz rosarina Mercedes Funes.
La grabación se realizó el jueves desde el mediodía hasta la tarde y saldrá al aire este sábado, el último de octubre. Según informaron distintos medios, Santiago Maratea llegó tarde y el comienzo se demoró.
El momento de máxima tensión se produjo en el clásico segmento de cara a cara, donde los invitados se hacen preguntas improvisadas, en ese momenmto Josefina Ansa le consultó a Santiago Maratea sobre las campañas solidarias que encabezó, en particular la de 2023 para Independiente -que recaudó cerca de US$ 3,5 millones y permitió pagar parte de la deuda con el América de México para levantar la inhibición de refuerzos- y otra vinculada a un refugio de animales.
Según el propio influencer, la pregunta arrancó con una dinámica de cambio de roles “Si fueses alguien que puso plata en una colecta, ¿qué te recriminarías?”. Él respondió y, ante las reiteradas repreguntas, se puso a la defensiva “¿Me estás queriendo llevar a algún lado?” elevando la voz, habló rápido y fuerte, y amenazó con irse del estudio.
La China Ansa se mostró afectada y lloró, entonces Andy intervino y ofreció cortar el segmento de la grabación para que no saliera al aire, pero los protagonistas del incidente, por lo que se reanudó y el programa continuó “como se pudo”. Kusnetzoff reconoció que fue “el programa más extraño que hice de PH”, que se enrareció el clima y que él también sintió angustia. Confirmó que el cruce se verá al aire porque Maratea no quiso que se editara. El conductor negó que estuviera armado “Le pregunté a los productores si le habían dicho a la China qué preguntar y me lo negaron”.
La emisión del sábado promete mostrar el momento completo, en un programa que ya arrancó con demora y tensión, y que Andy Kusnetzoff debió pilotear como anfitrión para “llevar el barco a puerto”.
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