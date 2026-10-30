Según el propio influencer, la pregunta arrancó con una dinámica de cambio de roles “Si fueses alguien que puso plata en una colecta, ¿qué te recriminarías?”. Él respondió y, ante las reiteradas repreguntas, se puso a la defensiva “¿Me estás queriendo llevar a algún lado?” elevando la voz, habló rápido y fuerte, y amenazó con irse del estudio.

La China Ansa se mostró afectada y lloró, entonces Andy intervino y ofreció cortar el segmento de la grabación para que no saliera al aire, pero los protagonistas del incidente, por lo que se reanudó y el programa continuó “como se pudo”. Kusnetzoff reconoció que fue “el programa más extraño que hice de PH”, que se enrareció el clima y que él también sintió angustia. Confirmó que el cruce se verá al aire porque Maratea no quiso que se editara. El conductor negó que estuviera armado “Le pregunté a los productores si le habían dicho a la China qué preguntar y me lo negaron”.

La emisión del sábado promete mostrar el momento completo, en un programa que ya arrancó con demora y tensión, y que Andy Kusnetzoff debió pilotear como anfitrión para “llevar el barco a puerto”.