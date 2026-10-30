Jimena Barón rompió en llanto a la madrugada por un conmovedor motivo: mirá el video

La actriz mostró su emoción más profunda al acompañar a su perrita en el pre parto y en el nacimiento de sus cachorritos. "Gracias por hacerme abuela".
Jimena Barón compartió todos los detalles de la previa del parto de Lucy, la perrita que adoptó hace pocas semanas. La actriz se mostró quebrada de la emoción antes y después de la llegada al mundo de cinco cachorritos. "Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos! De todas las mujeres y hembras y de la maternidad.
“Lucy está acá. No parió. Está intentando meterse en nuestra cuna o en la cuna de Arturo (su segundo hijo, de pocos meses de vida), pero no hay chance de que sea ahí. Le dejamos todo el living como si fuera la Trinidad de Palermo”, compartió Jimena, a través de una seguidilla de historias que compartió en su cuenta oficial de Instagram, a días de conocerse que la perrita que adoptó durante una filmación, está embarazada.
“Lo bueno, según mis cálculos, los perritos, una vez que nazcan, tienen que estar con la mamá un tiempo que da hasta Navidad”, reflexionó Barón, mientras le hacía fiel compañía a la cuatro patitas. "La partera. Quédense tranquilos que yo me voy a quedar acá firme, no me voy a ir a ningún lado. Yo sé lo que es parir sin anestesia, así que me quedo acá forever...".
Luego, la actriz no pudo evitar romper en llanto, conmocionada por la situación que esta viviendo junto a su perrita. "Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco. Y esta música es terrible. También, pienso todo lo que tenemos que atravesar las mujeres, a diferencia de los hombres”.
A ella se la garchó uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá, dolorida, y va a parir. ¿Entienden? La diferencia es enorme. ¿Por qué todo nosotras?", expresó Jimena, visiblemente impactada por la situación. Y, con el correr de las horas, Barón mostró cómo quedó el living de su casa luego de que su perrita diera a luz a sus cachorritos. Y ella, llena de emoción, se fundió en un tierno abrazo con su marido, Matías Palleiro.
"Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos. Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición. Gracias por hacerme abuela, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos. Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella".
"Te quiero con todo mi con razón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos! De todas las mujeres y hembras y de la maternidad. Viva la vida! Viva nosotras! Tu abuela que es obse de la casa te dejó parir en su sillón blanco y tu dejó su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande", le dedicó la artista a su mascota, en un amoroso posteo que publicó, después del parto.
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