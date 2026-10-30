Jimena Barón rompió en llanto a la madrugada por un conmovedor motivo: mirá el video

Mamá luchona

A ella se la garchó uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá, dolorida, y va a parir. ¿Entienden? La diferencia es enorme. ¿Por qué todo nosotras?", expresó Jimena, visiblemente impactada por la situación. Y, con el correr de las horas, Barón mostró cómo quedó el living de su casa luego de que su perrita diera a luz a sus cachorritos. Y ella, llena de emoción, se fundió en un tierno abrazo con su marido, Matías Palleiro.

"Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos. Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición. Gracias por hacerme abuela, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos. Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella".

"Te quiero con todo mi con razón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos! De todas las mujeres y hembras y de la maternidad. Viva la vida! Viva nosotras! Tu abuela que es obse de la casa te dejó parir en su sillón blanco y tu dejó su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande", le dedicó la artista a su mascota, en un amoroso posteo que publicó, después del parto.