La reacción de La Reini tras la liberación del acosador que la persigue a ella y a Homero Pettinato

EL DESEO MÁS PROFUNDO DE LA REINI

“Ojalá que todos estén bien, que a Homero no le pase nada, que la Policía le dé bola y tome las medidas necesarias, más sabiendo de que está libre", pidió Sofía, en voz alta, ante la cámara de tevé, preocupada por el presente y el futuro de Homero, quien fue su pareja por varios meses.

Y, también, La Reini se solidarizó públicamente con el hombre que la persiguió por años y años. "Y que Hernán reciba su tratamiento". ¿Se terminó la pesilla para Sofía y Homero?, ¿o con su acosador en libertad se empieza a escribir un nuevo capítulo de esta preocupante historia?