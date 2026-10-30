La reacción de La Reini tras la liberación del acosador que la persigue a ella y a Homero Pettinato

Sofía Gonet asegró que se enteró de la salida de la cárcel de Hernán Bloquero por las redes sociales. Pidió que la justicia le de un Botón antipánico a su ex.
La Justicia determinó que Hernán Bloquero recuperara la libertad, quien fue detenido el mes pasado luego de un episodio de amenaza de muerte a Homero Pettinato, en la puerta del streaming Olga. Y, conocerse, con el correr de los días, las escalofriantes experiencias que sufrió Sofía Gonet, La Reini, con el mismo hombre que la persiguió. La influencer habló sobre la determinación que indica que su acosador y debe seguir un tratamiento psicológico ambulatorio.
“Lo liberaron hace una semana, me parece. Estoy tranquila, tengo el botón antipánico, tengo custodia policial en toda mi cuadra”, dijo Sofía, en diálogo con Desayuno Americano, por América. “Espero que esté bajo tratamiento porque es una persona que tiene que estar medicada".
"Creo que no está en este plano, directamente. Yo me siento tranquila porque tengo mucha custodia encima", resaltó, La Reini. "Yo me enteré por Instagram. Una chica me mandó fotos de que andaba en Junín. Me mandó que volvió a mandar historias, no mías, de Néstor en Bloque”, contó la exfinalista de Masterchef Celebrity, sobre la forma en que supo que su acosador había sido liberado.
"Lo importante es que la Policía se encargue de mantenernos seguros a los dos. Creo que debería tener el botón antipánico”, dijo Gonet, sobre la seguridad de Homero, su expareja. “Esto es un reflejo de la poca bola que se le da a la salud mental en este país. La alarma que me suena con esto es lo importante que es cuidar la psiquis de uno”.
“Ojalá que todos estén bien, que a Homero no le pase nada, que la Policía le dé bola y tome las medidas necesarias, más sabiendo de que está libre", pidió Sofía, en voz alta, ante la cámara de tevé, preocupada por el presente y el futuro de Homero, quien fue su pareja por varios meses.
Y, también, La Reini se solidarizó públicamente con el hombre que la persiguió por años y años. "Y que Hernán reciba su tratamiento". ¿Se terminó la pesilla para Sofía y Homero?, ¿o con su acosador en libertad se empieza a escribir un nuevo capítulo de esta preocupante historia?
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