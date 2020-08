En ese sentido, la panelista de "Nosotros a la mañana"colgó en su cuenta de Instagram una dura advertencia destinada "a todo aquel que señaló, juzgó, condenó, difamó, basado en mentiras de un chimentero, contadas por una mentirosa (que no sabe, ni vio, ni escuchó nada en persona, que solo busca perjudicarme, mientras yo cursaba una enfermedad y, a la vez, debía atender a tres niñas sola)". "Van a tener que pedir disculpas uno por uno", expresó en sus historias.

"Y espero que tengan dignidad y cara, como la tuvieron con este papelón. Tomen nota, dentro de muy poco. Buenas noches, luz y amor", sentenció Nicole dejando entrever las medidas judiciales que iniciará.

Sin lugar a dudas, uno de los programas que podría verse afectado por esta situación es "El show del problema" de Canal 9, en el que se desempeña como panelista Micaela Viciconte -actual pareja de Fabián Cubero, quien tiene tres hijas junto a la modelo-. Es que allí revelaron la situación de salud que estaba atravesando Nicole y su empleada doméstica; dieron detalles de cómo habría sido la salida de Daniela de la casa de la modelo; y contaron que Indiana (la mayor de las hijas de Cubero) y Neumann- también se habían contagiado de Covid-19.

Pero esta fue la gota que rebalsó el vaso. Es que la tensa relación entre Viciconte y la panelista de El Trece viene mal desde hace varios años. Tan es así que Yanina Latorre reveló en "Los Ángeles de la Mañana" que la actual pareja de Cubero tendría malos tratos para con las tres hijas que el futbolista tuvo con Newman, y adelantó que la situación ya se encuentra judicializada.

"Las hijas le cuentan (a Nicole) que no está bueno el trato. Nicole un día las mandó (a la casa del padre) con un pote de vitamina C y Mica lo tiró a la basura; que una vez una nena le pidió unas fotocopias para el colegio y que Mica le dijo que se lo pida a la mamá, que no iba a gastar sus cartuchos en las fotocopias de su colegio. Después las nenas vinieron (a la casa de modelo y panelista) depiladas", aseveró Latorre. Y como se detalló en la edición de ayer eso no le gustó nada a Nicole.

