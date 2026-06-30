Ernestina Pais: ordenan nuevas pericias al celular y el auto arrollado por el tren

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La muerte de Ernestina País: el Tren de la Costa reanudó el servicio

El Tren de la Costa comenzó a circular con servicio completo tras el choque fatal en el que murió la actriz y conductora. El vehículo fue removido horas después del accidente ocurrido el viernes pasado, pero provocó daños en la catenaria, los cuales todavía están siendo arreglados, y la circulación permaneció reducida.

La catenaria ferroviaria es el sistema de cables aéreos tendidos sobre las vías que suministra energía eléctrica a los trenes para permitir su movimiento.

Pese a la gravedad del choque y de la triste noticia de la muerte de Ernestina Pais, algunos usuarios de redes sociales se mostraron molestos por las demoras ocasionadas: “¿Cuándo se va a restablecer? Son una vergüenza. Mucha gente lo utilizamos para trabajar, no de turismo”.