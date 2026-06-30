Ernestina Pais: ordenan nuevas pericias al celular y el auto arrollado por el tren

Así lo dispuso la Fiscalía de San Isidro, a menos de una semana del accidente en que murió la actriz y conductora. Este jueves deberá declarar el productor teatral José María Muscari, que habría intentado comunicarse con ella minutos antes de la tragedia.
La Fiscalía de San Isidro ordenó en las últimas horas una serie de nuevas medidas para esclarecer las circunstancias en que murió Ernestina País. El trágico accidente ocurrió el último viernes, cuando el auto que manejaba la actriz y conductora fue arrollado por una formación del Tren de la Costa, a la altura de la localidad de Martínez.
En medio de la investigación, la Justicia dispuso la apertura del teléfono celular de Ernestina para analizar su contenido y relevar las llamas entrantes y salientes realizadas en los minutos previos a su fallecimiento. Junto con esa tarea, pidió un peritaje sobre el auto que conducía en el momento del accidente.
Este jueves, según indicaron fuentes del caso, deberá declarar el productor teatral José María Muscari, director de la obra que protagonizaba la actriz y quien habría intentado comunicarse con ella minutos antes de la tragedia. "Trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero tanto yo, como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar", dijo el fin de semana durante el velatorio.
De acuerdo con el resultado de la autopsia, Ernestina Pais -de 54 años- murió como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo. Además, sufrió una laceración hepática, que le provocó una lesión en el hígado, y una fuerte contusión en la zona del bazo.
El Tren de la Costa comenzó a circular con servicio completo tras el choque fatal en el que murió la actriz y conductora. El vehículo fue removido horas después del accidente ocurrido el viernes pasado, pero provocó daños en la catenaria, los cuales todavía están siendo arreglados, y la circulación permaneció reducida.
La catenaria ferroviaria es el sistema de cables aéreos tendidos sobre las vías que suministra energía eléctrica a los trenes para permitir su movimiento.
Pese a la gravedad del choque y de la triste noticia de la muerte de Ernestina Pais, algunos usuarios de redes sociales se mostraron molestos por las demoras ocasionadas: “¿Cuándo se va a restablecer? Son una vergüenza. Mucha gente lo utilizamos para trabajar, no de turismo”.
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