Espectáculos |

Flavio Mendoza lapidario con Mariano Iúdica: "Es la peor persona que conocí"

El director artístico habló del conductor con duras palabras, tras ser parte del conflicto que lo distanció de su exsocia artística, la mujer del líder de Polémica en el bar.

Flavio Mendoza y Romina Propatto, esposa de Mariano Iudica, eran socios coreográficos y amigos. Juntos, a la par, crearon grandes producciones teatrales en la época de los teatros de revistas y en los comienzos de la zaga que, luego, terminó significando Stravaganza, uno de los espectáculos más taquilleros de las temporadas de verano. Hasta que el vínculo se rompió y terminaron enfrentándose en la justicia.

Ahora, muchos años después, el director artístico habló de la "responsabilidad" que tuvo el conductor en su conflicto personal, como así también judicial, con Propatto."Me parece la peor persona que existe", definió Flavio, sin pelos en la lengua, durante una entrevista "mano a mano" con Marcelo Polino, para Caras Tevé, sobre el líder de Polémica en el bar, el programa de las noches de América.

"Vi muchas cosas en su momento que nunca me gustaron y creo que ha influido muchísimo... Tampoco le voy a echar la culpa solamente a él porque Romy (Propato) tiene que ver también, ¿no? Pero no me gustó cómo se manejó él”, compartió, el coreógrafo, sobre el motivo por que el que está ofendido con Iúdica.

flavio-y-romina
Flavio y Romina Propatto, esposa de Mariano Iúdica, trabajaron muchos años como dupla coreográfica. Juntos, eran un éxito en sus creaciones teatrales.

Flavio y Romina Propatto, esposa de Mariano Iúdica, trabajaron muchos años como dupla coreográfica. Juntos, eran un éxito en sus creaciones teatrales.

CARLA CONTE FULMINÓ A IÚDICA

"Es alguien que yo he dicho muchas veces, hace muchos años ya, que no me cae bien por las cosas que ha dicho y por su forma de tratar a las mujeres. No solo conmigo. Lo he visto con otras mujeres y conozco historias. Es el único tipo con el que no volvería a laburar", lanzó Carla Conte, ex compañera de Mariano, a fines del año pasado.

"Yo trabajé con un millón de tipos que los amo. Compañeros divinos. No son todos los tipos así. Yo no creo que todos los tipos sean unos pajeros. Este, puntualmente, es así... Las que éramos más o menos del mismo nivel, yo era conductora, no quieren volver a trabajar con él. Imagínate las bailarinas lo que pasaron”, reflexionó, Conte.

Flavio Mendoza contra Mariano Iúdica

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados