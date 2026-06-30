Flavio Mendoza lapidario con Mariano Iúdica: "Es la peor persona que conocí"

flavio-y-romina Flavio y Romina Propatto, esposa de Mariano Iúdica, trabajaron muchos años como dupla coreográfica. Juntos, eran un éxito en sus creaciones teatrales.

CARLA CONTE FULMINÓ A IÚDICA

"Es alguien que yo he dicho muchas veces, hace muchos años ya, que no me cae bien por las cosas que ha dicho y por su forma de tratar a las mujeres. No solo conmigo. Lo he visto con otras mujeres y conozco historias. Es el único tipo con el que no volvería a laburar", lanzó Carla Conte, ex compañera de Mariano, a fines del año pasado.

"Yo trabajé con un millón de tipos que los amo. Compañeros divinos. No son todos los tipos así. Yo no creo que todos los tipos sean unos pajeros. Este, puntualmente, es así... Las que éramos más o menos del mismo nivel, yo era conductora, no quieren volver a trabajar con él. Imagínate las bailarinas lo que pasaron”, reflexionó, Conte.