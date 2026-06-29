Cuál fue la primera reacción de Federica Pais, tras enterarse de la muerte de Ernestina

LAS DIFERENCIAS ENTRE FEDERICA Y ERNESTINA

La muerte de Ernestina trajo al presente su relación con su hermana, caracterizada por distintos conflictos con Federica. Las hermanas cargaron con la desaparición de su padre, José Miguel, cuando tenían 4 y 7 años respectivamente, a mano de comandos militares, durante la última Dictadura Militar. Algo que, claro, las "marcó para siempre".

“Nosotras somos así. La gente habla de esa relación, pero nada me obliga a ser la mejor amiga de Federica... “Las dos tenemos muy en claro que lo único que nos importa es nuestra vieja. Lo demás, nos da igual. Somos el agua y el aceite. Pero amo a mis sobrinos, ellos tienen relación con mis hijos y tenemos buen vínculo", confesó, Ernestina, dos años atrás.