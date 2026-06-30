Murió Daniel Melingo, exintegrante de Los Twist y Los Abuelos de la Nada

Aunque su nombre suele vincularse primero al rock y luego al tango, el propio Melingo sostenía que su relación con la música ciudadana era anterior. Contaba que su madre le cantaba tangos desde antes de su nacimiento, una influencia que marcaría el rumbo de su obra años más tarde.

A mediados de la década de 1980 se radicó en España, donde integró la banda Toreros Muertos, liderada por Pablo Carbonell, más adelante fundó el grupo Lions in Love junto a la cantante holandesa Stefanie Ringes y el músico argentino Pablo Guadalupe, ampliando su recorrido internacional.

En los últimos años profundizó su vínculo con el tango contemporáneo a través de proyectos conceptuales como Oasis (2020) y Linyera, trabajo que reunió a artistas como Skay Beilinson, Jaime Torres, Alejandro Terán, Juan Ravioli, Axel Krygier y Miguel Zabaleta. En abril de este año lanzó "José el Cuchiyero", junto a Malandro, como parte del relanzamiento de Tangos bajos (Rework).

F_JLhYkW8AAojVl Daniel Melingo, junto a Charly Gracía y Pablo Lescano.

Ese álbum también dio origen a un documental homónimo que reunió a distintas generaciones de músicos argentinos. Entre los invitados participaron Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pablo Lescano, Juli Laso y Maxi Prietto. La presentación oficial del disco estaba prevista para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo.

A lo largo de su carrera también exploró el folclore rioplatense y colaboró con destacados artistas del país. Uno de los momentos más recordados fue su participación en la banda de Charly García y en la grabación de Piano Bar (1984), uno de los discos más emblemáticos del rock argentino.

Hasta sus últimos días, Melingo continuaba trabajando en nuevos proyectos musicales. Se preparaba para presentar Tangos bajos (Rework) junto a una orquesta típica y, en una entrevista reciente con el medio "Indie Hoy", había anticipado: “Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre, justo antes del concierto. Y también, desde lo técnico y lo musical, vengo desarrollando la idea de una orquesta típica”.