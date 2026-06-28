El dolor de los famosos en el último adiós a Ernestina País: "Todavía no podemos reaccionar"

José María Muscari y Romina Gaetani fueron algunos de los artistas que estuvieron en el velatorio de la conductora. “Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz", expresaron.
Los restos de Ernesto País fueron inhumados este domingo en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita. La conductora murió el último viernes, a los 54 años, cuando el vehículo que manejaba fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en San Isidro.
Familiares, amigos y artistas se acercaron desde temprano a darle el último adiós a la periodista. Entre ellos, pudo verse a su hijo Benicio Guyot -fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot- y su hermana Federica. El velatorio se llevó a cabo en la zona de Villa Crespo.
De acuerdo con el resultado de la autopsia, la conductora de extensa trayectoria en los medios murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo. Además, sufrió una laceración hepática, que le provocó una lesión en el hígado, y una fuerte contusión en la zona del bazo.
Uno de los primeros famosos en llegar al velatorio fue el productor teatral José María Muscari. "No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero tanto yo, como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar", expresó.
“Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz”, agregó.
Por su parte, la actriz Romina Gaetani, compañera de Ernestina en la obra teatral 'El divorcio del año', recordó el vínculo que habían construido durante los últimos meses. “Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande. Una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Una mujer donde me sentía reflejada en muchísimas cosas”, aseguró.
Gaetani reveló que la periodista atravesaba un presente lleno de proyectos: “Estaba muy feliz, con mucho entusiasmo. Estaba escribiendo un libro sobre su vida, un guión sobre su padre. Feliz con la gira y de estar trabajando”. Y por último, la definió como un ejemplo de vida: “La tengo como un ejemplo como mujer, un ejemplo de cómo acompañaba a la gente que quería y, en general, desde sus vivencias”.