El dolor de los famosos en el último adiós a Ernestina País: "Todavía no podemos reaccionar"

“Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz”, agregó.

Por su parte, la actriz Romina Gaetani, compañera de Ernestina en la obra teatral 'El divorcio del año', recordó el vínculo que habían construido durante los últimos meses. “Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande. Una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Una mujer donde me sentía reflejada en muchísimas cosas”, aseguró.

Gaetani reveló que la periodista atravesaba un presente lleno de proyectos: “Estaba muy feliz, con mucho entusiasmo. Estaba escribiendo un libro sobre su vida, un guión sobre su padre. Feliz con la gira y de estar trabajando”. Y por último, la definió como un ejemplo de vida: “La tengo como un ejemplo como mujer, un ejemplo de cómo acompañaba a la gente que quería y, en general, desde sus vivencias”.