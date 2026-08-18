"Es mi sueño" estrena su segunda temporada con famosos

Luego del éxito de la primera edición, los famosos asumen el desafío de cantar sobre el escenario para hacer realidad los sueños de los nuevos participantes.
Luego del éxito de su primera edición, el miércoles 19 de agosto a las 21 por El Trece, Guido Kaczka comenzará la segunda temporada de "Es mi sueño", el certamen de canto que modifica su formato con la incorporación de figuras del espectáculo argentino.
En esta nueva etapa, actores, cantantes, deportistas, periodistas, humoristas e imitadores asumirán el desafío de cantar y acompañar a los “soñadores” -los participantes anónimos- para ayudarlos a cumplir sus ilusiones.
Entre los participantes famosos confirmados se encuentran Guillermo Andino, Natalia “Nati” Pastorutti, Miguel Ángel Rodríguez, Leticia Brédice, Maju Lozano, Emilia Attias, Viviana Saccone, Gastón Angrisani, Juan Manuel “Bambino” Pons, Yayo Guridi, Barbie Simons, Martín Souto, Jonás Gutiérrez, Iván Ramírez, Dante Ortega, Lionel “Lío” Ferro, Antonio Occhiato, Michelle Masson, Anaís Castro, Nelson “Pipino” Cuevas y Lizardo Ponce (Lizard), entre otros.
Las grabaciones ya comenzaron y los primeros en pisar el escenario fueron Leticia Brédice, Yayo y Pipino Cuevas.
El panel que evaluará los dúos estará compuesto por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton, Ángela Leiva y una de las grandes sorpresas de esta temporadala, la incorporación del José Luis “El Puma” Rodríguez.
La competencia arrancará con la formación de dúos: cada famoso cantará junto a distintos participantes hasta obtener tres luces verdes para poder avanzar, el soñador del dúo que no las alcance quedará eliminado. Luego se reducirá el número de dúos hasta que cada famoso quede con un único compañero.
En la etapa de competencia, los dúos sumarán puntos, los mejores puntajes de cada ronda continuarán y los de menor rendimiento serán eliminados. Finalmente los elegidos se enfrentarán en una gran final en vivo, donde se consagrará al ganador de esta segunda temporada de "Es mi sueño".
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