"Es mi sueño" estrena su segunda temporada con famosos

El panel que evaluará los dúos estará compuesto por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton, Ángela Leiva y una de las grandes sorpresas de esta temporadala, la incorporación del José Luis “El Puma” Rodríguez.

La competencia arrancará con la formación de dúos: cada famoso cantará junto a distintos participantes hasta obtener tres luces verdes para poder avanzar, el soñador del dúo que no las alcance quedará eliminado. Luego se reducirá el número de dúos hasta que cada famoso quede con un único compañero.

En la etapa de competencia, los dúos sumarán puntos, los mejores puntajes de cada ronda continuarán y los de menor rendimiento serán eliminados. Finalmente los elegidos se enfrentarán en una gran final en vivo, donde se consagrará al ganador de esta segunda temporada de "Es mi sueño".