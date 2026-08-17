Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña y reavivó las tensiones entre ambos

El futbolista también insinuó que las declaraciones del actor podrían estar vinculadas a la promoción de algún proyecto artístico “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

Para cerrar su descargo público, Icardi agregó una imagen de un baño de mármol acompañada de emojis de risa y la canción “Ay, ay, ay” de la China Suárez, y que fue interpretada como una directa alusión al apodo “el papá del baño” que había usado la actriz en un duro posteo el 7 de julio de 2025.

El cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña se produjo en el contexto del Día del Niño y reavivó las tensiones que ya existían entre ambos a raíz de la relación del futbolista con la China Suárez y la crianza de Magnolia y Amancio.