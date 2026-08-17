Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña y reavivó las tensiones entre ambos

El enfrentamiento se produjo en el contexto del Día del Niño y volvió a poner sobre la mesa la crianza de Magnolia y Amancio, hijos del actor chileno.
El futbolista Mauro Icardi salió al cruce de Benjamín Vicuña después de las declaraciones que el actor chileno realizó, en el programa "PH: Podemos Hablar" sobre la paternidad "a distancia" con sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez.
En el ciclo emitido el sábado por Telefe, el actor contó emocionado sobre convivir con la idea de que sus hijos puedan estar a 14.000 kilómetros “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie” algo que fue interpretado como una referencia directa a su situación familiar actual, en la que los menores Magnolia y Amancio que viven junto a su madre y al delantero argentino, que vivió en Turquía, pero ahora está en Argentina.
La respuesta del exdelantero del Galatasaray no tardó en llegar y el domingo a través de sus historias en su cuenta personal de Instagram escribió “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra…”. Y agregó: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!”.
Mauro Icardi fue más allá y dio datos concretos “Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”.
El futbolista también insinuó que las declaraciones del actor podrían estar vinculadas a la promoción de algún proyecto artístico “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.
Para cerrar su descargo público, Icardi agregó una imagen de un baño de mármol acompañada de emojis de risa y la canción “Ay, ay, ay” de la China Suárez, y que fue interpretada como una directa alusión al apodo “el papá del baño” que había usado la actriz en un duro posteo el 7 de julio de 2025.
El cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña se produjo en el contexto del Día del Niño y reavivó las tensiones que ya existían entre ambos a raíz de la relación del futbolista con la China Suárez y la crianza de Magnolia y Amancio.
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