Escándalo con Cinthia Fernández en un country de zona norte:" Ya la intimaron"

La ex panelista tendría problemas financieros y la suma que debe en expensas, en el barrio privado donde vive con sus hijas, asciende a varios millones.
Cinthia Fernández está en la "mira" de sus vecinos. Le reclaman el pago de una deuda de millones. "En el barrio están muy enojados", definió Yanina Latorre, al frente de la conducción de SQP, su programa en las tardes noches de América, al tiempo en que mostró en cámara un documento, a modo de prueba.
En el mismo resumen impreso -que se le entrega a todos los que viven en el country de Zona Norte- se puede observar la liquidación de expensas que llegó a comienzos de mes a todos los propietarios, donde figura Cinthia con nombre y apellido y el abultado monto que debe, hasta el día de hoy.
Hasta el momento, y considerando que se acaban de cumplir, al parecer, los tres meses esperables antes de un reclamo judicial, Cinthia debe la suma de casi cuatro millones de pesos. Para ser exactos, la estudiante de abogacía adeuda 3.752.720,94, en concepto de expensas, sobre la casa en donde vive con sus tres hijas.
"La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron", contaron, al aire, dejando en claro que el consorcio del barrio privado ya se comunicó con Fernández para pedirle, que de alguna forma, regularice su situación. "Los vecinos le pidieron por favor a ella y a otros morosos, que paguen", ampliaron.
Desde que se fue de La mañana con Moria, el programa de Moria Casán en El 13, Cinthia se dedicó a avanzar con los estudios en su carrera de derecho y a trabajar, para diferentes marcas, desde sus redes sociales. Pero no volvió a aceptar ningún proyecto televisivo como panelista ni ninguna oferta laboral, en teatro.
Y en medio de una situación económica que podría rozar lo delicado, Cinthia está evaluando la posibilidad de conducir un programa de espectáculos, en las noches de la Tevé Pública. Podría estar al frente de un ciclo que estaría comenzando entre fines de septiembre y principios de octubre. Veremos qué pasa...
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