Escándalo con Cinthia Fernández en un country de zona norte:" Ya la intimaron"

Comprobante de la liquidación donde figura la deuda de expensas que tiene Cinthia, en su casa de barrio privado, en zona norte.

EWL PRESENTE DE CINTHIA

Desde que se fue de La mañana con Moria, el programa de Moria Casán en El 13, Cinthia se dedicó a avanzar con los estudios en su carrera de derecho y a trabajar, para diferentes marcas, desde sus redes sociales. Pero no volvió a aceptar ningún proyecto televisivo como panelista ni ninguna oferta laboral, en teatro.

Y en medio de una situación económica que podría rozar lo delicado, Cinthia está evaluando la posibilidad de conducir un programa de espectáculos, en las noches de la Tevé Pública. Podría estar al frente de un ciclo que estaría comenzando entre fines de septiembre y principios de octubre. Veremos qué pasa...