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Cinthia Fernández pidió la "pena de muerte" para la madre y el padrastro de Ángel

La panelista y estudiante de derecho se manifestó públicamente junto al papá del nene. "¿Para qué mantenerlos con vida? Si a los niños no los recupera nadie".

Cinthia Fernández se "plantó" públicamente y expresó las razones por las que considera, como mujer, ciudadana, comunicadora y estudiante de derecho, que la madre y el padrastro de Ángel, el niño fallecido, deben ser condenados con la pena de muerte, considerando que Roberto Castillo, su futuro marido, es el abogado del papá del nene que perdió la vida. "Hay mujeres malas, hay hombres malos, hay madres buenas, hay padres buenos, y hay padres malos y hay madres malas”.

"A mí me llegó como nos llegó a todos, con ese video que nos partió el alma, esos gritos de súplica... No hay nada más puro que un chico... Me acuerdo de una frase de Lorena, que me dijo ‘el único delito que tuve fue no parir a Ángel’. Y eso fue tremendo, eso fue tremendo", comenzó Cinthia, en sus declaraciones públicas, en Comodoro Rivadavia.

“Más allá de que esto es una injusticia porque solo por la condición de ser hombre, por sesgos, por ideologías políticas, los jueces de familia no se toman el tiempo de conocer los núcleos familiares. Les dan a los chicos a quien sea solo porque consideran que una mujer va a cuidar mucho mejor que un hombre. Y no, chicos, hay mujeres malas, hay hombres malos, hay madres buenas, hay padres buenos, y hay padres malos y hay madres malas”, reflexionó, Fernández, en voz alta, sobre Mariela Beatriz Altamirano y Michael (o Maicol) González.

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“Para mí, en casos irreversibles como el de Ángel, que vuelva la pena de muerte. ¿Para qué mantenerlos con vida? Si a los niños no los recupera nadie. Una mina que lo abandonó, vendió la heladera hasta donde guardaba su leche para irse con el macho de turno que encima era un convicto. Esa es la mierda de la asesina de la madre", expresó, la estudiante de derecho, ante las cámaras de tevé.

FIRME POSTURA DE CINTHIA

"Para mí en casos irreversibles como fue el de Lucio o como es el de Ángel, en donde está más que demostrado quiénes son los asesinos, yo no los quiero en esta vida. O que la pasen muy mal adentro y que los maten adentro o que tengamos el placer de disfrutar como se mueren esas mierdas", planteó, insistió Cinthia.

Cinthia Fernández, nota

Recordemos que por el hecho permanecen detenidos la madre del niño y su pareja, imputados por homicidio agravado, mientras la investigación continúa y el caso sigue generando conmoción en todo el país.

Cinthia Fernández pidió justicia por Angel

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