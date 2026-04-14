Cinthia Fernández pidió la "pena de muerte" para la madre y el padrastro de Ángel

FIRME POSTURA DE CINTHIA

"Para mí en casos irreversibles como fue el de Lucio o como es el de Ángel, en donde está más que demostrado quiénes son los asesinos, yo no los quiero en esta vida. O que la pasen muy mal adentro y que los maten adentro o que tengamos el placer de disfrutar como se mueren esas mierdas", planteó, insistió Cinthia.

Cinthia Fernández, nota

Recordemos que por el hecho permanecen detenidos la madre del niño y su pareja, imputados por homicidio agravado, mientras la investigación continúa y el caso sigue generando conmoción en todo el país.