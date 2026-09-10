Gran Hermano Generación Dorada: Luana Fernández se quedó con el cuarto puesto

Era la única participante que quedaba sin haber roto el aislamiento, nunca había salido de la casa en 199 días y se despidió emocionada y cantando Gilda.
En la noche del miércoles 9 de septiembre, Luana Fernández se quedó con la cuarta posición de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Santiago del Moro anunció que era la jugadora con menos votos positivos entre las cuatro que quedaban, el 6,6% para ganar. El podio lo disputarán Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Charlotte Caniggia.
Con 28 años y era la última participante que no había roto el aislamiento, estuvo 199 días sin salir de la casa. Entró al arranque del reality, el lunes 23 de febrero de 2026, y se quedó cuando el resto iba y venía por eliminaciones, abandonos, expulsiones y repechajes. Otra que estaba desde el principio era Yanina Zilli, que fue eliminada el lunes 7 -en un mano a mano con Charlotte- y se quedó con el quinto lugar.
Luana Fernández se movió de grupo en grupo, aguantó nominaciones -incluso una, con el voto de Danelik, a quien ella misma había elegido como visita- y cruzó a su ex en un Derecho a Réplica (DAR) que levantó el rating a 15 puntos. En ese momento, la familia salió a repudiar ese cruce. En la despedida no ajustó cuentas, les dijo a las tres jugadoras que quedaban en la case que gane “la que el supremo elija”, que todo lo de adentro lo dejaba adentro, que no tenía problemas con ninguna y que las quería conocer afuera. Se fue cantando "No es mi despedida", de Gilda.
El próximo domingo 13 de septiembre, Santiago del Moro cenara con las tres finalistas y empezará a romper el afuera. El lunes 14 habrá otra eliminación, y entonces quedarán dos jugadoras, que disputarán la final.
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