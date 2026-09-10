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Gran Hermano Generación Dorada: Luana Fernández se quedó con el cuarto puesto

Era la única participante que quedaba sin haber roto el aislamiento, nunca había salido de la casa en 199 días y se despidió emocionada y cantando Gilda.

En la noche del miércoles 9 de septiembre, Luana Fernández se quedó con la cuarta posición de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Santiago del Moro anunció que era la jugadora con menos votos positivos entre las cuatro que quedaban, el 6,6% para ganar. El podio lo disputarán Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Charlotte Caniggia.

Con 28 años y era la última participante que no había roto el aislamiento, estuvo 199 días sin salir de la casa. Entró al arranque del reality, el lunes 23 de febrero de 2026, y se quedó cuando el resto iba y venía por eliminaciones, abandonos, expulsiones y repechajes. Otra que estaba desde el principio era Yanina Zilli, que fue eliminada el lunes 7 -en un mano a mano con Charlotte- y se quedó con el quinto lugar.

Luana Fernández se movió de grupo en grupo, aguantó nominaciones -incluso una, con el voto de Danelik, a quien ella misma había elegido como visita- y cruzó a su ex en un Derecho a Réplica (DAR) que levantó el rating a 15 puntos. En ese momento, la familia salió a repudiar ese cruce. En la despedida no ajustó cuentas, les dijo a las tres jugadoras que quedaban en la case que gane “la que el supremo elija”, que todo lo de adentro lo dejaba adentro, que no tenía problemas con ninguna y que las quería conocer afuera. Se fue cantando "No es mi despedida", de Gilda.

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El próximo domingo 13 de septiembre, Santiago del Moro cenara con las tres finalistas y empezará a romper el afuera. El lunes 14 habrá otra eliminación, y entonces quedarán dos jugadoras, que disputarán la final.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino
  29. Titi Tcherkaski
  30. Nenu López
  31. Leandro Nigro (placa planta)
  32. Manuel Ibero
  33. Juan Carlos López (placa planta)
  34. Emanuel Di Gioia
  35. Sebastián Cola
  36. Cinzia Francischiello (abandono por salud)
  37. Steffany “Campanita” Pereira
  38. Juan “Juanicar” Caruso (abandono por decisión propia)
  39. Matías Hanssen
  40. Alejandra Majluf
  41. Tamara Paganini
  42. Pincoya
  43. Mariela Prieto
  44. Yanina Zilli
  45. Luana Fernández

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