Gran Hermano Generación Dorada: Luana Fernández se quedó con el cuarto puesto

Luana Fernández se movió de grupo en grupo, aguantó nominaciones -incluso una, con el voto de Danelik, a quien ella misma había elegido como visita- y cruzó a su ex en un Derecho a Réplica (DAR) que levantó el rating a 15 puntos. En ese momento, la familia salió a repudiar ese cruce. En la despedida no ajustó cuentas, les dijo a las tres jugadoras que quedaban en la case que gane “la que el supremo elija”, que todo lo de adentro lo dejaba adentro, que no tenía problemas con ninguna y que las quería conocer afuera. Se fue cantando "No es mi despedida", de Gilda.