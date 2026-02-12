Inesperada baja en Los Palmeras: ¿Qué integrante se va del grupo?

“Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, comenzó Marcos, al hablarle a una mesa rodeada de sus compañeros de la mítica banda santafecina, de la que fue parte por más de cinco décadas.

“Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes... Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz", compartió, Camino, ante los presentes.

"Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, anunció Marcos, sobre sus inmediatos objetivos, de cara a una nueva realidad lejos de los escenarios, de las presentaciones televisivas y de las largas giras. “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”.

SEGUNDA BAJA EN MENOS DE UN AÑO

La salida de Marcos se suma a la de Cacho Deícas, emblemático vocalista del grupo musical, dejó la formación a mediados del año pasado, en medio de una polémica por los motivos. Si bien Cacho sufrió un grave problema de salud, su regreso a la banda estuvo envuelta en distintas especulaciones vinculadas a disputas entre los miembros y la familia de Deicas.

Y respecto a la ahora salida de Camino, en las últimas horas, habló su manager -Adrián Forni- y agregó información sobre el motivo que va más allá de una decisión de disfrute personal. “Es una decisión casi tomada a raíz de los médicos, es lo conveniente, Marcos tiene nueve stents”.