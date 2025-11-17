Espectáculos |

Pampita aclaró los rumores con Enzo Fernández y lo que habló con Valentina Cervantes

La modelo rompió el silenció sobre las versiones que la vinculaban con el futbolista de la Selección Argentina y la tajante decisión que tomó en su momento.

Pampita habló de la versión que la vinculaba sentimentalmente con Enzo Fernández y reveló cómo manejó la situación con Valentina Cervantes, la pareja y la mamá de los dos hijos del futbolista del Chelsea y de la Selección Argentina.

La modelo explicó que decidió intervenir cuando el rumor llegó a oídos de su propio hijo, Beltrán, ya que vio una publicación en redes sociales donde se rumoreaba que ambas figuras habían estado juntas. “Me dice: ‘Mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’ Yo le contesté: ‘Primero, podría ser mi hijo… y segundo, no’”, relató Pampita.

ADEMÁS: La China Suárez contó cuándo conoció a Mauro Icardi y habló de casamiento

Embed

El tema no quedó ahí, luego de que el pequeño había visto la versión en TikTok y hasta compañeros de la escuela le habían preguntado. Fue entonces cuando Pampita decidió comunicarse con Valentina Cervantes para aclarar cualquier malentendido.

“Llamé a Valu y le dije: ‘Mirá, no lo conozco’”, explicó la modelo. Según recordó, en ese momento la pareja estaba separada, y el revuelo mediático ya había escalado. También le informó que había ido a la cancha a ver un partido porque su novio, Martín Pepa, la había invitado.

ADEMÁS: Esteban Mirol denunció públicamente a Wanda Nara por discriminadora: "No me gustan sus actitudes"

Para despejar cualquier duda, incluso le envió fotos desde el estadio acompañada de su pareja actual y le contó que estaba iniciando una nueva relación, aunque aún no la había hecho pública.

Con este gesto, Pampita dejó en claro que jamás existió relación alguna con Enzo Fernández y que decidió intervenir únicamente para evitar que la mentira impactara en su familia.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados