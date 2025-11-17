Pampita aclaró los rumores con Enzo Fernández y lo que habló con Valentina Cervantes

La modelo explicó que decidió intervenir cuando el rumor llegó a oídos de su propio hijo, Beltrán, ya que vio una publicación en redes sociales donde se rumoreaba que ambas figuras habían estado juntas. “Me dice: ‘Mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’ Yo le contesté: ‘Primero, podría ser mi hijo… y segundo, no’”, relató Pampita.

Embed pampita cuando se enteró que andaban rumores que ella salía con enzo fernandez a la primera que le mandó mensaje para desmentir fue a valu cervantes pic.twitter.com/DUV09nh4IY — juandi (@poxelse) November 17, 2025

El tema no quedó ahí, luego de que el pequeño había visto la versión en TikTok y hasta compañeros de la escuela le habían preguntado. Fue entonces cuando Pampita decidió comunicarse con Valentina Cervantes para aclarar cualquier malentendido.

“Llamé a Valu y le dije: ‘Mirá, no lo conozco’”, explicó la modelo. Según recordó, en ese momento la pareja estaba separada, y el revuelo mediático ya había escalado. También le informó que había ido a la cancha a ver un partido porque su novio, Martín Pepa, la había invitado.

Para despejar cualquier duda, incluso le envió fotos desde el estadio acompañada de su pareja actual y le contó que estaba iniciando una nueva relación, aunque aún no la había hecho pública.

Con este gesto, Pampita dejó en claro que jamás existió relación alguna con Enzo Fernández y que decidió intervenir únicamente para evitar que la mentira impactara en su familia.