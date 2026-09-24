Marley se dio un tremendo golpe: "No puedo más de pelotudo"

El conductor de Telefe sufrió un profundo corte en la frente y, fiel a su estilo, se tomó el accidente con humor y recordó otro fuerte golpe que se dio en Tailandia.
Alejandro “Marley” Wiebe se golpeó la cabeza fuerte contra una escalera -que no vio- dentro de una panadería, se abrió la frente y terminó en el hospital para que le dieran puntos de sutura. El conductor de Telefe lo contó a través de su cuenta personal de Instagram con la herida vendada y el mismo tono con el que suele narrar sus tropiezos “No puedo más de pelotudo. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. La gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan”.
Los empleados del hospital lo atendieron al instante con alcohol y vendas y debido a que el corte -ubicado en la parte alta de la frente- era hondo y necesitó sutura. En el Marley sumó el recuento de uno de sus accidentados viajes “Me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio”.
El conductor de Telefe se corrigió el mismo porque el accidente anterior -de agosto de 2025- fue en Tailandia, mientras grababa un episodio de grabando Por el Mundo junto a Karina Jelinek. Ella tiene fobia a los espacios cerrados entonces Marley intentó ayudarla a pasar un tramo estrecho de unas catacumbas y se clavó una piedra o estalactita en la cabeza. Mientras el conductor quedó afectado por el impacto, chorreando sangre y al borde del desmayo, un médico local le puso un pegamento en la herida, lo que detuvo la hemorragia y no hizo falta coserlo.
Con tono irónico, Marley dedicó al episodio el “Premio al bolu del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi” y cerró su intervención con un inventario “Creo que es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida, más o menos”. El conductor -padre de Mirko y Milenka- no precisó en qué ciudad estaba la panadería.
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