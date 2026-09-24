Marley se dio un tremendo golpe: "No puedo más de pelotudo"

El conductor de Telefe sufrió un profundo corte en la frente y, fiel a su estilo, se tomó el accidente con humor y recordó otro fuerte golpe que se dio en Tailandia.

Alejandro “Marley” Wiebe se golpeó la cabeza fuerte contra una escalera -que no vio- dentro de una panadería, se abrió la frente y terminó en el hospital para que le dieran puntos de sutura. El conductor de Telefe lo contó a través de su cuenta personal de Instagram con la herida vendada y el mismo tono con el que suele narrar sus tropiezos “No puedo más de pelotudo. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. La gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan”.