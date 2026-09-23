Aníbal Lotocki declaró por la muerte de Cristian Zárate

El imputado también cuestionó testimonios previos incorporados al proceso y aseguró que en CEMECO estaban disponibles los elementos necesarios para sostener la respiración mecánica de Zárate. Además, se refirió a los estudios forenses posteriores y sostuvo que el paciente tenía una cardiopatía y una coronariopatía importantes, con un corazón hipertrofiado y un músculo cardíaco cuyo volumen era, según su interpretación, un 30% mayor.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y Lotocki comparte la acusación con los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín y Polansky Peláez Hoyos, además de Andrea Isabel Torelli, directora de CEMECO. La declaración del cirujano había sido solicitada por su defensa al finalizar la audiencia de la semana pasada.

La presentación de Lotocki se produjo después de las declaraciones de cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación que participaron de un procedimiento realizado en CEMECO el 4 de mayo de 2021. Los funcionarios señalaron que el establecimiento no contaba con habilitación para internaciones ni autorizaciones para realizar cirugías complejas.

Los inspectores también informaron sobre el hallazgo de medicamentos vencidos y sustancias como fentanilo y propofol sin registros formales. Además, según comunicó el Ministerio Público Fiscal, encontraron ampollas de propofol almacenadas en un refrigerador junto a productos alimenticios.

Zárate, de 50 años, había ingresado a CEMECO el 15 de abril de 2021 para someterse a una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción. Luego de la intervención fue llevado a una habitación, donde una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y alertó a Lotocki, quien dispuso su regreso al quirófano.

Al día siguiente, después de pasar la noche con dolores y dificultades para dormir, Zárate sufrió una descompensación, fue intubado y se convocó a una empresa de asistencia médica. Debido a la gravedad de su estado, se solicitó un segundo móvil, pero el paciente sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.

Lotocki enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual y, una vez finalizada esta etapa del debate, está previsto que comiencen las declaraciones de cinco mujeres que lo denunciaron por lesiones gravísimas derivadas de intervenciones anteriores.