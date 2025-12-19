Wanda vs Icardi: el triunfo del futbolista sobre la conductora en una disputa de sus hijas

Según trascendió, Wanda habría pedido pasar Navidad con sus hijas en Punta del Este, donde suele vacacionar en verano. Y el futbolista tuvo el mismo pedido ante la Justicia, alegando que debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando para el Galatasaray durante Año Nuevo.

En primera instancia habían llegado a un acuerdo entre la modelo y el jugador donde Wanda iba a pasar el 24 y 25 de diciembre (Navidad) con sus hijas y Mauro pasaría 31 y 1 (Fin de año) pero se habría roto el acuerdo por pedido del jugador.

La periodista Paula Varela comentó en un programa de televisión lo siguiente: “Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”.

La presencia del futbolista en el país podría traer complicaciones, debido a la gran deuda que tiene por la causa de alimentos de sus hijas. La empresaria manifestó el enojo con su expareja en reiteradas acusaciones por no pagar “la prepaga y la cuota de sus hijas”.