Estilo Chiche: estuvo internado por un preinfarto y el día del alta fue a trabajar

El conductor estuvo tres días internado en un sanatorio porteño por un preinfarto. Y el mismo día que le dieron el alta, se fue a la radio y a la tele.
Se conoció el motivo que llevó a Samuel Chiche Gelblung, a su ochenta y dos años, a la internación y alarmó. No sólo por el presente en su salud sino por la inquietante decisión que tomó el periodista, tras conseguir el alta médica: irse directo a trabajar.
Chiche fue internado el último lunes en el Sanatorio de los Arcos, en pleno corazón del barrio de Palermo, tras sufrir una descompensación que generó la atención de su entorno más cercano. Durante tres días, el conductor estuvo bajo estricto control médico y el diagnóstico fue un preinfarto.
Incluso, los médicos le colocaron dos stents en las piernas para cuidar su calidad de vida. Y le dieron el alta bajo una estricta recomendación que, claro, el periodista no seguir. Los médicos le pidieron especialmente a Chiche, que por más de que se vaya de la clínica, se instale en su casa para descansar.
Pero lejos de "hacerle caso" al pedido, a la recomendación que le hicieron los especialistas en la salud, Gelblung salió del centro médico y se fue directo a hacer Hola Chiche, su programa de las tardes en radio Del Plata y cumplir con sus habituales compromisos laborales, hasta horas de la noche.
"Estoy muy bien, muy bien, muy bien”, expresó Chiche, ante la cámara de LAM, en las noches de América, horas después de haber conseguido irse de la clínica donde estuvo desde comienzos de la semana hasta ayer, jueves, y de presentarse a trabajar en su programa, en Radio Del Plata, pocas horas después.
Incluso, el periodista aseguró "no tuve un infarto, sino no estaría acá... Si, estuve internado, estaba medio flojito. El médico me recomendó reposo, bueno, siempre hay que tratar de trabajar lo menos posible, pero yo trabajo y bueno", reconoció, Gelblung.
comentar