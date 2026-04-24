Estilo Chiche: estuvo internado por un preinfarto y el día del alta fue a trabajar

LA PALABRA DE CHICHE

"Estoy muy bien, muy bien, muy bien”, expresó Chiche, ante la cámara de LAM, en las noches de América, horas después de haber conseguido irse de la clínica donde estuvo desde comienzos de la semana hasta ayer, jueves, y de presentarse a trabajar en su programa, en Radio Del Plata, pocas horas después.

Incluso, el periodista aseguró "no tuve un infarto, sino no estaría acá... Si, estuve internado, estaba medio flojito. El médico me recomendó reposo, bueno, siempre hay que tratar de trabajar lo menos posible, pero yo trabajo y bueno", reconoció, Gelblung.